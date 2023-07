OC Transpo a annoncé, lundi après-midi, la fermeture complète de ligne de la Confédération en raison d’un problème technique.

Sur Twitter, OC Transpo a indiqué que le service du train léger entre les stations Tunney’s Pasture et Blair était interrompu et que toutes les stations étaient fermées en raison d’un problème technique .

Par conséquent, le service d’autobus R1 est disponible entre les stations Tunney’s Pasture et Blair.

Dans une note de service adressée au maire et aux conseillers municipaux, la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, a déclaré qu’une inspection de routine avait révélé un problème avec un roulement .

Mme Amilcar a ajouté que la décision de mettre fin au service avait été prise par excès de prudence .

Une décision qu’a saluée le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe.

Ce dernier a réagi sur les réseaux sociaux en disant que : bien que cette interruption de service soit frustrante, la sécurité et la prudence doivent toujours passer en premier.

Chaque fois qu’un problème est identifié et résolu par nos entrepreneurs, nous nous rapprochons un peu plus de l’objectif de fournir aux habitants le service de train léger [pour lequel] ils ont payé et qu’ils méritent , a-t-il écrit.

