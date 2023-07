L’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario indique que certains de ses membres rencontrent encore des difficultés liées à la paie. C’est un problème qui remonte à l’année passée quand l’hôpital Horizon Santé-Nord (HSN) de Sudbury a introduit un nouveau système de paie.

L’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO) a récemment dû procéder à une escalade en raison du fait que les revenus déclarés à l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour deux employés étaient plus élevés que les revenus réels, écrit dans un courriel Sheree Bond, responsable des relations avec les médias à l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

Il a été déterminé que deux formulaires T4 avaient été envoyés par erreur à l' ARC et l'hôpital a envoyé un avis à l' ARC pour annuler le faux , explique-t-elle.

En dehors de la question des T4, ajoute-t-elle, il y a encore des problèmes de paie et de la confusion au sujet du rapprochement. Souvent, cela coûte beaucoup de temps à l' AIIO , et les travailleurs de première ligne sont très frustrés.

Par voie de courriel, un porte-parole d’Horizon Santé-Nord a reconnu qu'il y a eu des problèmes de mise en œuvre de ce système.

Depuis le lancement [du nouveau système de ressources humaines], HSN a résolu certains problèmes et reçoit actuellement moins de questions sur la paie bimensuelle qu’avant la transition vers ce système, fait-il savoir.