Un Britanno-Colombien dit avoir été congédié après avoir transporté un orignal

Mark Skage, un homme originaire de Fort Nelson, en Colombie-Britannique, a transporté un jeune orignal dans le but de lui venir en aide. Son employeur, AFD Petroleum, estime cependant que ce geste a enfreint son protocole d’interaction avec la faune. Le Britanno-Colombien affirme avoir été congédié à cause de son sauvetage.

Mark Skage circulait sur l’autoroute au nord de Fort Nelson, à bord du véhicule de son employeur, quand il a remarqué un jeune original sur le côté de la route. Il a décidé de s’arrêter pour tenter de chasser la bête, après que plusieurs automobilistes ont failli la renverser.

Alors qu’il ouvrait sa porte, le petit animal a tenté de monter à bord. Mark Skage affirme avoir remarqué que l’orignal tentait de fuir un prédateur. À sa deuxième tentative pour monter à bord, j’ai vu de l’autre côté de la route, par hasard, à environ 50 mètres, un ours noir qui se tenait debout.

Mark Skage estime qu'il a pris la meilleure décision possible en prenant l'orignal à bord du véhicule. Photo : Gracieuseté de Mark Skage

Après avoir attendu un peu dans l’espoir de voir la mère de la bête apparaître, Mark Skage a décidé de transporter le veau. Sur la route, il a pris le temps d'appeler le Service de conservation de la faune de la Colombie-Britannique pour signaler l'événement.

Lui et moi, on s’est en quelque sorte liés sur le chemin du retour. On a passé cinq heures et demie ensemble , raconte-t-il. Quelques jours plus tard, le veau a été emmené dans un centre de réhabilitation de la faune.

Je ne pouvais tout simplement pas [le laisser seul]. Les ours noirs sont le prédateur numéro un des veaux. Alors j'ai juste pensé, ''je ne peux pas m'occuper du prédateur, mais je peux peut-être essayer d'aider ce veau'' , avance Mark Skage qui estime avoir pris la bonne décision en aidant l’animal.

Une version des faits contestée

AFD Petroleum ne voit pas la situation du même œil. L'entreprise estime que les gestes de son employé enfreignent ses protocoles concernant les interactions avec la faune.

Plutôt que de signaler la situation à un agent de protection de la faune et de laisser les autorités gérer l’opération de sauvetage, cette personne a pris la décision de transporter le veau, un animal sauvage qui n’avait aucune blessure, dans le siège avant du véhicule de l’entreprise durant plusieurs heures , affirme le président d’AFD Petroleum, Dale Reimer.

Ceci a non seulement mis l’employé et les autres usagers de la route à risque, mais a aussi potentiellement causé de la détresse à l’animal.

Mark Skage affirme qu'il a fait de la route avec la bête à bord pendant cinq heures et demie. Photo : Gracieuseté de Mark Skage

L’entreprise remet aussi en question la version des événements de Mark Skage. Elle déclare que la vidéo des caméras de la camionnette ne montre pas d'ours à proximité et que l’employé ne semble pas avoir attendu pour la mère de l’orignal, tel qu’il l’avait indiqué.

ADF Petroleum confirme que Mark Skage n'est plus à l'emploi de l'entreprise, mais ne précise pas si cela est lié à l'événement. Une pétition circule pour réclamer une réintégration de Mark Skage.

Des gestes à ne pas répéter

Le Service de conservation de la faune de la Colombie-Britannique affirme enquêter sur l’incident.

Mark Skage avoue qu’il n’encourage personne à répéter ses gestes, notant au passage qu’il a été consultant auprès de plusieurs entreprises pour mettre en œuvre des protocoles d’interaction avec la faune. Il reconnaît néanmoins que déplacer un animal sauvage est illégal et se dit prêt à payer toute amende.

Lisa Lopez, coordonnatrice de programme chez WildsafeBC, affirme qu’il peut être dangereux de tenter d’interagir avec la faune. Tu ne sais pas quelle sorte de réaction tu vas avoir, tu ne sais pas quelle sorte d’animal se trouve aux alentours. Les mères sont très protectrices de leurs petits , précise-t-elle, en conseillant de simplement s’éloigner de la bête et de lui donner de l’espace.

Avec les informations de Srushti Gangdev