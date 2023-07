L’air sera de mauvaise qualité jusqu'à mercredi

Les feux de forêt continuent de nuire à la qualité de l'air. Environnement Canada a publié un avertissement de smog pour une bonne partie de la province.

De fines particules se trouvent en grande quantité dans la fumée, ce qui pollue l'air.

Le ministère prévoit que des concentrations élevées de polluants pourraient persister jusqu'à mercredi .

Comme lors des épisodes récents de smog, Environnement Canada, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le ministère de la Santé et des Services sociaux, invite les personnes plus vulnérables à restreindre les activités physiques intenses à l'extérieur.

Les asthmatiques et les personnes qui ont des maladies respiratoires ou cardiaques doivent être plus attentives à leurs symptômes.

Dans la publication de son avertissement, Environnement Canada donne plusieurs exemples de sites à consulter pour mieux apprendre à s'adapter lors d'épisodes de smog.