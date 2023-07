Ghislain Dufour, la « voix du patronat », est décédé

L'homme qui a porté la voix du patronat québécois sous la gouverne des premiers ministres René Lévesque, Robert Bourrassa, Jacques Parizeau et Lucien Bouchard n'est plus. Il avait 89 ans.

Ghislain Dufour, ancien président du Conseil du patronat du Québec (CPQ), est récemment décédé, a annoncé cette association lundi.

M. Dufour avait été son principal porte-parole pendant près de 28 ans, de 1969 à 1997. Il a ensuite travaillé au cabinet de relations publiques National jusqu'à sa retraite, en 2013.

M. Dufour s'est éteint à la suite d'un long combat de 24 jours aux soins intensifs contre la COVID-19 , ont fait savoir ses proches dans un communiqué.

Il s'est battu avec courage, force et détermination, comme il l'a toujours fait dans toutes les sphères de sa vie.

L'héritage de M. Dufour est incontestable parce qu'on lui attribue la fondation du CPQ dans sa forme actuelle , commente l'actuel président et chef de la direction du CPQ , Karl Blackburn. En occupant le poste de directeur général puis de président et chef de la direction pendant près de trois décennies, M. Dufour a porté la voix des employeurs dans des années charnières de l'histoire du Québec.

Né en 1934 à Sainte-Jeanne-d'Arc, dans le Bas-Saint-Laurent, M. Dufour a obtenu une maîtrise en relations industrielles à l'Université de Montréal.

Au CPQ , il a porté la voix du patronat lors de nombreux débats de société qui ont façonné le Québec, que ce soit durant les relations de travail tendues dans les années 1970, les débats constitutionnels et linguistiques ainsi que l'instauration de la Loi sur l'équilibre budgétaire par le gouvernement Bouchard.

Honneurs

L'ensemble de son œuvre aura valu au principal intéressé la médaille d'or de l'Université de Montréal pour l'excellence et le caractère exemplaire de sa contribution au rayonnement de l'École de relations industrielles , de même que le prix Robert-D.-Murray des Manufacturiers et exportateurs du Québec pour sa contribution à l'essor du secteur manufacturier au Québec.

M. Dufour, qui a également publié cinq livres et signé des centaines de lettres et d'articles dans diverses publications, a été fait officier de l'Ordre du Canada en 1989 et officier de l'Ordre national du Québec en 1998.

L'ancien premier ministre Jean Charest a qualifié M. Dufour de chef de file du secteur des affaires et des relations de travail .

Ghislain Dufour aura été un modèle d'excellence, d'intelligence et de générosité.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a souligné que M. Dufour avait contribué à faire évoluer le milieu du travail québécois .

La directrice de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Manon Poirier, déplore la perte d'un géant de la profession . Elle ajoute que pendant trois décennies, il a contribué de façon marquante à l'évolution du monde des affaires et des relations de travail au Québec .

En 2000, M. Dufour avait dit constater que les relations de travail s'étaient nettement améliorées par rapport aux tumultueuses années 1970 lors d'une entrevue à La Presse à l'occasion du lancement de son livre.