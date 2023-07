Les vélos électriques ont la côte dans les collines de Saint-Jean de Terre-Neuve

Dans les collines de Saint-Jean, les vélos électriques sont partout. Pédaler avec l’assistance d’une batterie fait toute la différence pour des résidents de cette ville. Cela a néanmoins un coût.

Le propriétaire du commerce Freeride Mountain Sports, Chris Jerret, constate que la vente et la location des vélos électriques augmentent constamment dans la capitale.

Les gens cherchent une méthode plus facile pour se déplacer dans une ville vallonnée comme Saint-Jean , avance-t-il. On peut monter la colline beaucoup plus rapidement sur un vélo électrique, et c’est bien plus relaxant.

Ouvrir en mode plein écran La Ville de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, est remplie de colline. Photo : Gracieuseté de Trevor Blackler

Michael Tucker, un résident de la ville qui fait du vélo électrique depuis 2017, est bien d’accord. C’est nécessaire , clame-t-il. Sur un vélo régulier, je ne pourrais pas monter les collines.

Chris Jerrett dit qu’il voit beaucoup d’ex-cyclistes, comme des retraités, commencer à pratiquer le vélo. Ils ont l’équilibre et les compétences pour le cyclisme, et le vélo électrique vient leur permettre ce petit coup de pouce nécessaire pour pratiquer à nouveau.

Libby Moore en est le parfait exemple : elle n’avait pas fait de vélo depuis 30 ans. Depuis un an, elle se déplace uniquement en vélo électrique lorsque le temps le permet.

Je n’ai plus mon permis de conduire à cause de problèmes de vision, mais le vélo électrique m’a permis de retrouver ma liberté [et mon indépendance] , dit-elle. C’est vraiment agréable à manœuvrer. C’est génial, je peux faire des longues distances sans me fatiguer.

Un achat pratique, mais dispendieux

Si l’engouement est bien réel pour le vélo électrique, ils ne sont pas accessibles à tous, en raison de leur prix élevé.

Chris Jerrett prévient qu’un vélo électrique de qualité coûte au moins 3000 $, alors que les tout-terrain se vendent environ 8000 $ Les gens sont quand même très intrigués malgré cela , poursuit-il.

Ailleurs en Atlantique, des initiatives gouvernementales ont été mises en place pour aider les particuliers à pallier les frais dispendieux, afin de promouvoir ce type de déplacement. Les provinces souhaitent ainsi améliorer le transport actif, plus vert.

Ouvrir en mode plein écran Libby Moore, dans une rue de Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada

Des Néo-Écossais ont bénéficié d’un d'un rabais offert sur les bicyclettes électriques. Une offre similaire a aussi fait exploser les ventes de bicyclettes électriques, à l’Île-du-Prince-Édouard, en 2022.

Avec ou sans aide financière, l’achat de vélo électrique est pour certains un investissement. Le résident de Saint-Jean de Terre Neuve Michael Tucker estime qu’il a épargné de l’argent depuis l’achat de son vélo électrique en 2017.

Je n’ai pas à me soucier d’avoir une assurance auto , explique-t-il. En plus, c’est fou comment l’essence coûte cher dernièrement. Il me suffit de brancher ma batterie et de la recharger.

D’après le reportage de Kyle Mooney