Ottawa ne lâche rien. Le ministre fédéral de l’Infrastructure Dominic LeBlanc exhorte les premiers ministres du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse à déposer une demande de financement partiel des travaux pour protéger l’isthme de Chignecto d’ici mercredi.

Il assure qu’après cette date butoir, Ottawa ne sera plus en mesure de participer au paiement de la facture des travaux pour protéger cette bande de terre stratégique qui relie les deux provinces.

L’autoroute Transcanadienne et le chemin de fer du CN passent par l’isthme de Chignecto. Environ 35 milliards de dollars de biens et de services transitent par ce corridor chaque année. Mais ce lien est fragilisé et est notamment menacé par la montée des eaux.

Ouvrir en mode plein écran L'isthme de Chignecto est la bande de terre qui relie la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick et donc au reste du Canada. Photo : Radio-Canada

Un projet à 400 millions de dollars est sur la table pour réparer et adapter l’isthme aux changements climatiques. Ottawa propose au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse d’en payer 50 % via le Fonds d’atténuation et d’adaptation en cas de catastrophe.

La période permettant de faire des demandes pour pouvoir bénéficier de ce programme fédéral se termine mercredi.

Mais pour les premiers ministres Blaine Higgs et Tim Houston, 50 %, ce n’est pas assez. Ils souhaitent qu’Ottawa prenne en charge l’intégralité de la facture, estimant qu’il s’agit d’une responsabilité constitutionnelle d’entretenir ce lien.

Récemment, ils ont menacé le gouvernement fédéral de le poursuivre devant les tribunaux s’ils refusaient de payer tous les travaux.

Le ministre fédéral réitère sa demande

Lundi, Dominic LeBlanc a de nouveau assuré que le gouvernement ne paierait pas plus que les 50 % offerts. Il estime que les deux premiers ministres conservateurs sont prêts à gaspiller l’argent public dans des poursuites inutiles .

Il a réfuté l’argument des deux provinces que le financement des travaux est une responsabilité d’Ottawa. Selon lui, l’autoroute est la propriété de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ils doivent donc participer à financer son entretien.

Ouvrir en mode plein écran Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, a pressé à nouveau les deux provinces à postuler au Fonds. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le ministre de l’Infrastructure a jugé que Blaine Higgs et Tim Houston devraient se concentrer pour travailler avec [le gouvernement] pour réparer des infrastructures qu’ils possèdent pour s’assurer qu’il n’y ait pas un désastre environnemental et que cette route commerciale importante soit maintenue .

Si les deux provinces ne soumettent pas de dossier avant le 19 juillet au Fonds d’atténuation et d’adaptation en cas de catastrophe, il n’y aura aucun financement du fédéral dans ce dossier ni cette année ni l’année prochaine, assure Dominic LeBlanc. Les provinces seraient ainsi obligées de financer à elles deux les travaux.

Ouvrir en mode plein écran L'isthme de Chignecto est marécageux. Cette zone est protégée par des digues et des aboiteaux mais de nouvelles infrastructures sont nécessaires. Photo : Radio-Canada

Selon lui, il s’agit du seul programme disponible auquel l’isthme peut prétendre.

Agacé de la situation, il suggère notamment au Nouveau-Brunswick d’investir l’important surplus budgétaire de la province dans le financement de ce projet d’ampleur.