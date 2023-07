Le prix du boeuf pourrait grimper à cause de la sécheresse

Des experts indiquent que le prix du bœuf pourrait connaitre une hausse à cause de la sécheresse et des prix élevés des aliments pour animaux. Ils affirment que même si cette hausse est une bonne nouvelle pour les éleveurs, les consommateurs devront, quant à eux, encore se serrer la ceinture.

Le prix du bœuf n'a pas tellement augmenté au Canada au détail depuis deux ans et nous nous attendons à cette hausse. À part le bœuf haché, il est possible qu’il y ait certaines coupes qui fassent peur aux gens, ils vont peut-être être surpris de certains prix , explique Sylvain Charlebois, le directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie.

M. Charlebois affirme que cette augmentation pourrait être une bonne nouvelle pour les producteurs.

Compte tenu des prix élevés des intrants, il devient difficile pour certains producteurs de nourrir convenablement leurs bœufs. Certains sont donc obligés de les vendre de façon précoce, affirme-t-il.

Le producteur de bovins et agriculteur à Saint-Denis en Saskatchewan André Denis partage le même avis, surtout à cause du foin qui est rare à trouver en Saskatchewan. Ce dernier a un élevage d'environ 130 boeufs.

Il y a un problème de foin en ce moment dans certains champs, mais il y a seulement deux ans, c'était bien pire. On en a plus cette année comparé à ce qu'on avait deux ans et moins que l'an passé. Les prix vont être élevés parce qu’il y a des régions qui n'ont pas de foin du tout. En raison du manque d'aliment, d'autres producteurs réduisent leurs animaux en vendant soit une dizaine ou une quinzaine , explique-t-il.

Nous produisons du foin pour nourrir nos animaux, mais ce n'est jamais assez, et nous en achetons chaque année et le prix et la qualité varient d'année en année, cette année, la qualité sera bonne, mais la quantité sera réduite.

Une situation qui inquiète déjà l'association des consommateurs de la Saskatchewan qui recommande aux consommateurs de trouver d’autres possibilités.

Selon la présidente de l'Association des Consommateurs de la Saskatchewan (CASK), Patricia Lewis, le consommateur peut déjà envisager d'utiliser des produits de substitution tels que le porc ou le poulet, si ceux-ci sont moins chers, ou d'aller chercher d'autres sources de protéines.

Les gens ont des budgets assez serrés et toute augmentation, comme celle des denrées alimentaires, aura un impact sur les consommateurs, qui devront peut-être envisager d'autres options, comme le bœuf haché aussi, et examiner leur budget pour décider de ce qu'ils peuvent réduire , explique Patricia Lewis.

Les données de Statistiques Canada indiquent que l’Alberta et la Saskatchewan sont les plus grands producteurs de bovins au Canada, car plus de 70 % des boeufs de boucherie viennent de ces deux provinces.

La semaine dernière, l’association Saskatchewan Stock Growers Association a lancé un appel à l'aide auprès des gouvernements fédéral et provincial pour qu'ils prennent des mesures plus énergiques afin d'aider les éleveurs de bétail aux prises avec la grave sécheresse qui sévit dans la province.

Avec les informations de Perrine Pinel et Coralie Hodgson