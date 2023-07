L’hôpital Foothills offre une approche moins invasive pour le pontage aorto-coronarien

La première opération de pontage aorto-coronarien direct à effraction minimale (PACDEM) en Alberta a été réalisée en janvier par un chirurgien à l'Hôpital Foothills, à Calgary. C'était la première fois que cette chirurgie a permis de ne pas avoir à ouvrir la poitrine du patient.

Un Calgarien, Chris Kennedy, est le deuxième à avoir pu profiter de cette intervention. Il a consulté un médecin en décembre, après plusieurs mois de douleurs à la poitrine. J'ai subi une angiographie, puis on m'a dit que je devais me faire opérer , a-t-il raconté. Quand on m'a donné le choix entre la méthode traditionnelle et la nouvelle méthode, je n'ai pas eu d'hésitation.

Le pontage aorto-coronarien direct à effraction minimale permet d'éviter de découper le sternum pour accéder au cœur contrairement à la chirurgie traditionnelle. Lors de cette opération, le chirurgien pratique à la place une petite incision de cinq à huit centimètres sur le côté gauche du thorax, au-dessus ou en dessous de la poitrine.

Un chirurgien cardiaque à l’hôpital Foothills, Daniel Holloway, explique que la méthode PACDEM est également réalisée sans avoir recours à une machine cardio-pulmonaire, de sorte que le cœur du patient bat durant l’intervention. Le chirurgien utilise ensuite des outils assez longs pour atteindre les parois du cœur à greffer.

Les deux méthodes nécessitent généralement trois à quatre heures en salle d'opération. La plus grande différence se situe au niveau de la convalescence. Le temps de récupération pour cette méthode est nettement plus court , remarque Daniel Holloway. Il est donc possible de retourner au travail, faire du sport, et bien plus, plus rapidement.

Le chirurgien précise que le temps de convalescence varie d'un individu à un autre, mais qu'une sternotomie classique requiert habituellement un séjour d'environ cinq jours à l'hôpital. Le rétablissement qui suit se fait progressivement, où, au bout d'environ deux mois, les patients reprennent généralement le travail.

Une dizaine d'opérations depuis janvier

Dix jours après sa chirurgie, Chris Kennedy était déjà en mesure de conduire. Au bout d'un mois, le quotidien du père de deux enfants était revenu à la normale. Si je devais me retrouver dans cette situation à nouveau, je choisirais cette option en un battement de cœur.

Christopher Noss, anesthésiste cardiaque à l’Hôpital Foothills, affirme que cette avancée chirurgicale est principalement une question de compétence technique. Cela équivaut en quelque sorte à construire un tout petit navire dans une bouteille alors que quelqu'un secoue la bouteille sans arrêt.

Ce dernier indique que le cœur doit être facilement accessible et qu'il ne doit pas battre vigoureusement lors de l’opération. Un médicament doit donc être donné au patient afin de permettre de ralentir son rythme cardiaque. Un des avantages de ce type d'opération est qu'il y a moins de saignements, cependant la chirurgie a les mêmes risques que toutes les autres opérations cardiaques.

Chaque année, environ 900 pontages aorto-coronariens sont réalisés à l’Hôpital Foothills, qui est actuellement le seul établissement en Alberta à offrir la méthode PACDEM . Onze patients ont eu recours à cette intervention depuis janvier, la douzième opération aura lieu mardi.

Avec les informations de Nassima Way