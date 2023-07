« Nous avons déclaré la plus grande faillite municipale de l’histoire des États-Unis! Les gens ne comprenaient pas pourquoi j’ouvrais ma boulangerie ici », lance la copropriétaire de la pâtisserie Good Cakes and Bakes, April Anderson.

Ouvrir en mode plein écran La copropriétaire de la pâtisserie Good Cakes and Bakes à Détroit, April Anderson, croit que son entreprise a participé à la reconstruction de la ville de Détroit. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Son commerce a ouvert ses portes dans un quartier du nord de la ville en septembre 2013, deux mois seulement après la déclaration de faillite.

Nous avons participé à la reconstruction de la ville de Détroit.

Dans les dix dernières années, Mme Anderson a constaté plusieurs changements près de sa fabrique de gâteaux : un plus grand trottoir pour les piétons, une nouvelle piste cyclable, ainsi qu'un nombre croissant de commerces sur sa rue.

Ouvrir en mode plein écran Le commerce Good Cakes and Bakes se dote d'une terrasse pendant l'été, grâce aux investissements de la ville en 2019 pour agrandir le trottoir. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Ce n’était pas effrayant pour nous. C’était plutôt une occasion en or, car non seulement nous lancions notre entreprise, mais la ville commençait déjà à se reconstruire , explique la pâtissière.

Publicité

Une situation intenable

À l'été 2013, la capitale américaine de l’automobile a une dette de plus de 18 milliards de dollars, un véritable gouffre financier qu’elle est tout simplement incapable de combler.

Nous avions un budget d’un milliard de dollars, dont les deux tiers étaient consacrés à la sécurité publique. Nous ne pouvions pas rembourser ces 18 milliards de dollars de dette , affirme Kevyn Orr, qui a été nommé gestionnaire d'urgence par l’État du Michigan en mars 2013.

Au moment de sa nomination, l'avocat de formation ne croit pas que la municipalité doit déposer son bilan.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Chambre de commerce régional de Détroit, Sandy Baruah, constate que la faillite était nécessaire pour la ville de Détroit. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

C’était pourtant la seule option, selon le président de la Chambre de commerce régional de Détroit, Sandy Baruah.

L’endettement au cours des années ainsi que le déclin de l'industrie [automobile] et de l’économie dans la région ont placé la ville dans une situation intenable. Détroit ne pouvait pas payer ses comptes , conclut-il.

La décision de déclarer faillite est prise officiellement le 18 juillet 2013.

Ouvrir en mode plein écran Certains immeubles à Détroit sont des vestiges du passé, toujours abandonnés aujourd'hui. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Plusieurs quartiers sont alors en décrépitude. Des maisons sont abandonnées et des édifices tombent en ruine. La police de Détroit maintient aussi difficilement l'ordre public.

Publicité

Des manifestations, dont certaines motivées par le sentiment d'avoir été privés de démocratie , se rappelle Kevyn Orr, retentissent à travers la ville.

Dans les rues marchent des fonctionnaires qui ne veulent pas perdre leurs fonds de pension et des gens insatisfaits de la décision de l'État de nommer un gestionnaire d’urgence dans une affaire municipale.

Une décision qui mène à une relation parfois tendue entre la Ville de Détroit et l’État, selon Kevyn Orr.

Ouvrir en mode plein écran Kevyn Orr est actuellement un avocat à Washington D.C. Il y a dix ans, il était le gestionnaire d'urgence de la ville de Détroit, nommé par l'État du Michigan pour aider la municipalité à traverser la crise. Photo : Bureau d'avocats Jones Day

Les relations de travail étaient distantes par moment, mais rationnelles en coulisse. Tout le monde savait que nous devions résoudre ce problème pour que la ville puisse progresser , soutient l’avocat.

Il faudra toutefois attendre décembre 2014 pour que la Ville de Détroit sorte officiellement de la crise. Après quoi le maire Mike Duggan, élu en 2013, changera la façon d'investir dans les quartiers de la ville.

Le centre-ville, un point de départ important

Le cœur de Détroit, son centre-ville, était l'endroit approprié pour commencer la revitalisation de la ville.

[Les investissements dans le centre-ville] ont contribué à créer un niveau de confiance dans la ville de Détroit et ont fait en sorte que plus de fonds ont été investis pour rendre la ville meilleure qu’elle ne l’a jamais été.

Ouvrir en mode plein écran La construction persiste au centre-ville de Détroit, alors qu'une ligne de tramway aide les résidents à s'y rendre. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Selon l’entrepreneure April Anderson, il était nécessaire d’avoir un certain point de départ.

Il y a cinq ans, on disait que Détroit était une ville à deux visages, parce qu’il y avait des quartiers oubliés, des quartiers qui ne se développaient pas, alors que c’était le contraire au centre-ville , explique-t-elle. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c’est que pour avoir un impact, il faut commencer à plus petite échelle , dit-elle.

La revitalisation s'est tranquillement poursuivie dans les quartiers avoisinants, comme Corktown, qui a été bénéficiaire de plusieurs investissements publics et privés.

Ouvrir en mode plein écran Le Michigan Central Station a fermé ses portes dans les années 1980 et était autrefois considéré comme un symbole de décrépitude de la ville de Détroit. Aujourd'hui, l'édifice est en construction pour devenir un centre d'innovation pour l'entreprise automobile Ford. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

L’entreprise automobile Ford a d'ailleurs acheté l'ancienne gare centrale du Michigan, dans le quartier, en 2018. Cet édifice, considéré autrefois comme un symbole de la décrépitude de la ville de Détroit, deviendra un site d’innovation pour Ford à la fin de 2023.

Selon le président du Detroit Economic Growth Corporation, Kevin Johnson, l'objectif du maire Duggan était et est toujours d’investir dans tous les quartiers de Détroit.

Ouvrir en mode plein écran Kevin Johnson est le président du Detroit Economic Growth Corporation, un organisme municipal qui vise le développement économique de la ville de Détroit. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Détroit est composé de ses quartiers. Si les quartiers ne bénéficient pas des efforts de notre maire et de la Ville, alors les investissements que l’on voyait au centre-ville au début du processus étaient plutôt vides , constate-t-il.

Certains problèmes demeurent

Kevin Johnson indique qu’il reste cependant du travail à faire dans les quartiers excentrés.

Ouvrir en mode plein écran Une murale située au centre-ville de Détroit. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Si leur épanouissement est difficile, c'est notamment en raison de l'étendue de la ville, d'après la professeure d'urbanisme Carolyn Loh, de l’Université Wayne State, dont le campus est au centre-ville.

La population de Détroit est très dispersée. Il y a des secteurs où les gens vivent plus densément, mais ce n’est pas le cas partout , explique-t-elle.

Il y a encore d’énormes défis à relever, comme le manque de transports en commun.

Tout le travail n'est pas accompli, malgré les avancées, selon la professeure.

Si on pense à la planification urbaine de la ville, il y a eu des développements importants dans plusieurs endroits de Détroit, mais pas partout. Il y a toujours une certaine pauvreté qui est concentrée géographiquement, où les gens sont éloignés des services et de certains emplois , renchérit-elle.

La conseillère municipale de Détroit Gabriela Santiago-Romero abonde dans le même sens.

Ouvrir en mode plein écran Gabriela Santiago-Romero est une conseillère municipale à Détroit. Originaire du Mexique, elle a grandi à Détroit et a été élue au conseil de la Ville lors de la dernière élection municipale en novembre 2021. Photo : Ville de Détroit

Nous sommes toujours confrontés aux mêmes problèmes qu’il y a dix ans

Il y a toujours un manque de ressources municipales pour répondre aux besoins des communautés les plus marginalisées, comme plus de transports en commun et un accès à l’eau potable à un prix abordable , observe la conseillère.

Ouvrir en mode plein écran La pâtisserie Good Cakes and Bakes à Détroit est ouverte depuis septembre 2013, et compte une clientèle diversifiée de partout à travers la ville, selon April Anderson. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

De son côté, April Anderson croit que la ville de Détroit s’est très certainement améliorée depuis la faillite.

C’est un processus qui peut prendre du temps, mais si on est patient, on peut voir les changements à Détroit , souligne-t-elle.

April Anderson a d’ailleurs espoir que dans les dix prochaines années… non seulement son entreprise, mais aussi la ville de Détroit continueront de progresser.