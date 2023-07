Planter des arbres en ville pour sauver des vies

Les populations les plus vulnérables de la Ville de New Westminster, dans le Grand Vancouver, ont moins accès au couvert forestier et sont donc plus à risque lors de vagues de chaleur. La municipalité compte remédier à cette situation en donnant la priorité à la plantation d’arbres dans les zones les plus critiques.

Planter équitablement

Afin de déterminer les zones à prioriser, la Ville a cartographié son couvert forestier et utilisé les données du recensement et des appels d’urgence. Ça nous a donné une carte de vulnérabilité , explique Sylvain Martel, chef arboriculteur pour la Ville de New Westminster.

Au centre de la ville, le parc Simcoe a été identifié comme étant l’une des zones à reboiser. Le couvert urbain de forêt urbaine n'est pas très élevé et aussi il y a une concentration de populations vulnérables , dit-il, au pied d’un arbre planté par la ville au printemps et qui fait partie des 12 000 arbres que New Westminster prévoit de planter d’ici 2030.

Ouvrir en mode plein écran L'arboriculteur Sylvain Martel ajoute des fleurs autour des arbres plantés au printemps, afin de faciliter la tonte du gazon. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Les arbres peuvent sauver des vies , affirme l'arboriculteur. Présentement, on est à l’ombre des arbres et il doit faire près de dix degrés à moins chaud au soleil, donc les arbres sont vraiment adaptés pour rafraîchir l'environnement et aussi purifier l'air et produire de l'oxygène.

Valoriser les arbres

Dense et faisant face au sud, la ville de New Westminster a été durement touchée par la vague de chaleur de 2021. Les taux de mortalité en raison de la canicule y ont été parmi les plus élevés, touchant de manière disproportionnée les personnes pauvres, âgées, et vivant en situation de vulnérabilité , affirme Meg Holden, professeure d'urbanisme et de gestion de l'environnement et des ressources à l'Université Simon Fraser.

Ouvrir en mode plein écran Ces quelques arbres du parc Simcoe font partie des 12 000 arbres que la ville de New Westminster a promis de planter d'ici 2030. Photo : Radio-Canada / arbres

La province a analysé les données relatives aux décès durant la vague de chaleur de 2021. On constate une plus forte concentration de décès dans les zones où il y a moins d'espaces verts , dit Sarah Henderson, directrice scientifique des services de santé environnementale du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC).

Nous savons que les espaces verts ne sont pas équitablement répartis. Nous le constatons dans toutes les grandes villes du monde.

Ouvrir en mode plein écran À New Westminster, une famille attend le bus en pleine chaleur. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Ouvrir en mode plein écran Au bord de cette piste cyclable à New Westminster, des tranchées de rétention d'eau ont été construites afin de favoriser l'espace dont les arbres ont besoin, explique Meg Holden professeure d'urbanisme et de gestion de l'environnement et des ressources à l'Université Simon Fraser. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Ouvrir en mode plein écran Comme dans beaucoup d'autres villes canadiennes, le couvert forestier n'est pas équitable à New Westminster. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Ouvrir en mode plein écran La ville de New Westminster veut remédier au manque de couvert forestier dans les quartiers démunis. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Ouvrir en mode plein écran Des fleurs à New Westminster. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Les arbres doivent être valorisés par les municipalités, selon Meg Holden, car ils ont un impact sur la santé des citoyens. Le problème, c'est que dans les villes, et dans la politique des villes, il y a beaucoup d'objectifs, d'aspirations, de buts et de besoins. C'est très dur de faire hausser la valeur des écosystèmes.

Devenir une oasis

L'espace pour planter des arbres est très limité à New Westminster. On a besoin d'être très imaginatifs, pour planter les arbres stratégiquement, où ils vont donner le maximum de bienfaits , dit Sylvain Martel.

Ouvrir en mode plein écran Cette intersection occupée pourrait être le terrain pour la plantation de nouveaux arbres à New Westminster. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Chaque espace semble être une occasion de rajouter de la verdure. Ça pourrait devenir une oasis ici , s’enthousiasme-t-il, au bord d’un coin de rue achalandé, où l’herbe jaunie par la sécheresse sert de base à des pylônes électriques.

La vie bourdonne déjà à l'ombre des petits arbres récemment plantés, mais il faudra encore du temps pour qu’ils offrent la fraîcheur pour laquelle ils ont été plantés. Protéger les arbres matures est donc important.

Ouvrir en mode plein écran Cet arbre était condamné à être coupé en raison d'un projet de construction. L’arboriculteur Syvlain Martel lui a trouvé un nouveau site afin de le protéger, au parc Moody, à New Westminster. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Nous nous retrouvons dans des situations où les plans initiaux de construction d’un bâtiment prévoient de couper tous les arbres autour pour maximiser l'empreinte au sol, mais c’est à nous d’examiner la valeur des arbres et de dire que ces arbres ont trop de valeur pour être enlevés , dit Sylvain Martel.