La solution de Lyon pour faciliter l’accès à la propriété

Dans la troisième ville de France, des résidents peuvent acheter une maison ou un appartement, sans toutefois acquérir son terrain. Une manière de réduire les prix et d’encourager l’accession à la propriété. « Ça fait un mois et demi qu’on est installés », explique Quentin, une pointe de satisfaction dans la voix.

Pour sa conjointe Laurie et lui, tous deux âgés de 29 ans, le processus de recherche d’une résidence a été par moments décourageant.

Quand on a vu les prix qui étaient au-delà du budget que nous donnait la banque, on a pris peur , raconte Laurie.

Dans la région de Lyon, où le marché immobilier est très recherché, les offres d’appartements de deux chambres qu'examinaient Laurie et Quentin tournaient autour de 300 000 euros.

Grâce au concept du BRS, Quentin et Laurie ont trouvé un appartement beaucoup moins cher que d'autres semblables. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

On s’est dit que notre projet d’avoir un appartement à nous allait être compliqué. On allait avoir du mal à trouver un toit au-dessus de nos têtes.

Un jour, les jeunes Lyonnais sont tombés sur l’annonce d’un appartement de deux chambres affiché à moins de 200 000 euros, soit près de deux fois moins cher que les offres qu’ils avaient vues pour des logements semblables.

L'appartement comportait une particularité : il était construit en bail réel solidaire (BRS).

Le concept est plutôt simple : les acheteurs acquièrent les murs et le toit de la maison ou de l’appartement, mais le terrain sur lequel se situe l’unité d'habitation demeure la propriété des autorités publiques.

C’est ce qui fait qu’il peut y avoir une différence de prix de presque le double , explique Quentin.

Vu cette baisse de prix, Laurie et Quentin ont pu s’acheter un appartement plus grand qu’espéré à Villeurbanne, une banlieue de Lyon.

En plus de leur prêt à la banque, ils doivent verser chaque mois une redevance de 1,50 euro par mètre carré habitable à la métropole, propriétaire du terrain.

Une formule en expansion

Nous sommes dans une profonde crise du logement et les premiers pénalisés sont les acquéreurs , affirme d’emblée Renaud Payre pour décrire le marché immobilier de sa région.

Cet élu, responsable des questions de logements pour la métropole de Lyon, est un fervent défenseur des BRS . Son administration a déjà dépensé 40 millions d’euros pour acheter des terrains.

En plus des 1000 appartements et maisons déjà vendus en bail réel solidaire au cours des trois dernières années, son but est de rendre 1000 nouvelles unités disponibles annuellement sur le marché.

Renaud Payre, de la métropole de Lyon, espère que 1000 unités en BRS seront construites annuellement. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

La première réunion que j'ai pu faire au tout début du mandat, ils étaient un peu sceptiques , raconte l’élu en parlant des promoteurs, partenaires essentiels de la réalisation des projets.

Bien sûr, vu les prix de vente moins élevés, la marge de profit est moins intéressante. Mais Renaud Payre affirme que l’assurance de vendre les unités rapidement et facilement est un argument attrayant pour les constructeurs. Aujourd’hui, je ne connais pas un seul promoteur qui ne lève pas la main pour faire du bail réel solidaire , constate-t-il.

Selon le responsable du logement à la métropole de Lyon, sa collectivité aussi sortira gagnante de la construction de plus d’unités en BRS .

D’abord, parce que de nouveaux propriétaires, qui bénéficient actuellement de la formule de logement social, libéreront leurs appartements, lesquels sont très prisés dans une ville où le marché locatif est aussi en surchauffe. Si la transition est possible, c’est que les conditions fixées pour avoir accès à un BRS , notamment sur le plan du revenu disponible, sont les mêmes que pour accéder aux logements sociaux.

Enfin, Renaud Payre croit que la formule BRS facilitera l’accès à la propriété des jeunes, soit de résidents qui sont cruciaux au fonctionnement d’une ville comme la sienne, mais qui sont tentés de la quitter, faute de moyens pour y vivre.

Vous pouvez finalement proposer quelque chose à vos jeunes ménages, à ces trentenaires qui n’arrivent pas à des biens comme leurs parents avaient pu le faire 30 ans avant eux.

Un concept encore méconnu

Si Laurie et Quentin sont très satisfaits de leur achat, ils reconnaissent que le processus ne s’est pas fait sans difficulté.

Les BRS demeurent généralement méconnus, notamment de la part des institutions financières.

Le centre-ville de Lyon, en France Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Les banques de Laurie et Quentin ont refusé de les financer. Puis, la courtière qu’ils ont embauchée pour les accompagner dans les démarches a essuyé deux autres refus avant qu’une banque n'accepte de leur accorder un prêt sur le principe du bail réel solidaire.

Puisqu’à Lyon la formule est récente, il subsiste beaucoup d’inconnues quant au processus de revente. Chose certaine, comme le terrain ne leur appartient pas, les propriétaires d’un appartement ou d’une maison en BRS savent qu’ils ne pourront pas faire un énorme gain au moment de vendre l’unité, contrairement à d’autres types de résidences.

En même temps, contrairement à la location, l’argent qu’on met chaque mois pour rembourser le crédit, c’est de l’argent qui va nous revenir à la fin , nuance Quentin.

De toute façon, Laurie et lui affirment que, sans cette possibilité, ils auraient eu beaucoup de difficulté à accéder à la propriété dans cette région.