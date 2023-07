Pickleball : deux Félicinoises sur un nuage après une compétition nationale aux États-Unis

Deux joueuses de pickleball de Saint-Félicien ont vécu toute une expérience aux National Senior Games à Pittsburgh. Johanne Bouchard et Michèle Julien arrivent tout juste de cette compétition, qui se compare à des Jeux olympiques pour les personnes de plus de 50 ans.

À peine de retour de leur voyage à Pittsburgh, Michèle Julien et Johanne Bouchard sont toujours sur un nuage. La semaine dernière, elles ont participé à une compétition de pickleball aux National Senior Games, une discipline qui regroupant 1500 joueurs. Elles faisaient partie d’une délégation de 11 athlètes du Québec.

Johanne Bouchard et Michèle Julien, à l'extrême droite, lors du défilé des athlètes, avec la délégation québécoise. Photo : Gracieuseté de National Senior Games.

On est 23e sur 36, on est bien contentes, on a gagné quelques matchs et c'était un peu le but. On sait qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup d'avance sur nous au pickleball et le calibre est beaucoup plus fort. Un 3,5 là-bas, ce n’est pas un 3,5 ici , a indiqué Johanne Bouchard.

Non seulement les deux dames sont fières de leur performance, mais elles n'en reviennent toujours pas de l'expérience qu'elles ont vécue. Il s’agit pour elles de la chance d’une vie.

Que de fierté

Ce rêve-là est atteignable et il est fait pour tout le monde. Dans deux ans, s’il y a quelqu'un au Québec qui veut se lancer, il ne faut pas hésiter. C'est sûr qu'il y a une progression à faire, mais on a pas besoin d'être des athlètes professionnelles , a fait valoir Michèle Julien.

On était qualifiées, on a décidé de se lancer et on ne regrette pas une minute de notre voyage , a ajouté Johanne Bouchard.

La discipline regroupait 1500 joueurs. Photo : Gracieuseté de Johanne Bouchard

Leur moment préféré de la compétition a été le défilé des athlètes au stade de baseball de Pittsburgh en raison de l'ambiance exaltante.

On a fait le tour du stade, il y avait des athlètes partout, on pensait qu'il n'y aurait pas de spectateurs, mais ils étaient là et ils sont descendus sur le bord du terrain pour nous donner la main. Il y avait 39 000 personnes, l'ambiance était super , s’est exclamée Johanne Bouchard.

C'est cette petite balle et cette raquette qui nous ont amenés à vivre la plus belle aventure de notre vie, comment veux tu ne pas être en admiration? , a ajouté Michèle Julien.

Si l'occasion se présente à nouveau, Michèle et Johanne n'hésiteront pas à participer à nouveau aux National Senior Games. La prochaine édition aura lieu en 2025 à Des Moines, en Iowa.

D’après un reportage de Béatrice Rooney