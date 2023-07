Alexandre Gervais et sa fiancée Isabelle Bernard, tous deux infirmiers à Timmins, sont revenus chez eux lundi après une semaine à garder les buts pour l’unifolié au Championnat mondial de rugby subaquatique à Montréal.

L’équipe féminine d'Isabelle Bernard a terminé en dernière position, tandis que l’équipe masculine de son fiancé a conclu le tournoi au 9e rang.

La Colombie a eu le dessus sur les dix autres pays autant dans les volets masculin que féminin.

Rencontrés à leur demeure dans le Nord de l’Ontario, Isabelle et Alexandre ont peu parlé des résultats, mais plutôt de la visibilité acquise pour ce sport, alors que le championnat mondial s’arrêtait pour la première fois en Amérique du Nord.

L’objectif de ce sport méconnu : mettre un ballon rempli d’eau salée dans le panier de l’équipe adverse, en poussant l’un des gardiens de but couchés sur le panier.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Gervais reprend son souffle après une présence d'une quarantaine de secondes dans les profondeurs du complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal. Photo : Avec la permission d'Isabelle Bernard

Les contacts sont permis, un peu comme au rugby.

Pour exceller au rugby subaquatique, il faut être capable de retenir son souffle et s’adapter à la dépressurisation , clame Isabelle Bernard, en ajoutant que le jeu se passe à 5 mètres de profondeur et que 25 mètres séparent les deux buts.

Quand un joueur remonte à la surface pour prendre une bouffée d'air, un coéquipier peut plonger pour le remplacer.

Un sport relativement jeune au pays

Le rugby sous-marin a pris naissance en Allemagne dans les années 1960.

Ce n’est qu’une vingtaine d'années plus tard que le premier Championnat du monde a eu lieu.

C’est un sport qui est nouveau au Canada, il a juste commencé à Brantford en 2002. Donc, [il n'y a] pas beaucoup de monde qui connaît le rugby subaquatique , avance Alexandre Gervais.

Depuis, le sport est pratiqué dans quatre villes canadiennes : Montréal, Brantford, Toronto et Timmins.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Gervais, tout sourire, après avoir un but contre l'Espagne. Photo : Avec la permission d'Alex Gervais

Alexandre Gervais est l’entraîneur de l’équipe à Timmins depuis 2018 et vivait son baptême avec l’équipe canadienne qui envoyait pour une troisième fois une équipe au Championnat du monde.

Je n’étais pas sûr si je pouvais qualifier pour l’équipe, mais j’ai continué , raconte-t-il, en ajoutant avoir fait un camp d’entraînement de trois semaines en Colombie pour améliorer ses compétences dans sa discipline.

J’avais vraiment une fierté d’être sur la scène mondiale de représenter de mon pays.

Sa fiancée est une pionnière de ce sport. Elle était membre de la première délégation canadienne dans le volet féminin en Autriche en 2019.

L'auteur de ses lignes s'était mouillé à l'époque pour essayer le sport comme en témoigne la vidéo ci-bas.

Depuis la sélection de l’équipe nationale masculine en mai, le couple a dû faire au moins sept aller-retour entre Timmins et le camp de base de l’équipe canadienne à Montréal.

La passion commune pour le sport a rendu le processus plus plaisant, raconte Alexandre Gervais. Ça aidait beaucoup, comme on comprenait les difficultés auxquelles on faisait tous les deux faces.

Ouvrir en mode plein écran Les membres des équipes masculines et féminines de rugby subaquatique à Montréal. Photo : Avec la permission d'Alex Gervais

Exerçant aussi la même profession, ils ont aussi dû s’absenter à maintes reprises de leur lieu de travail à l’hôpital.

Aussi, on a fait des levées de fonds pour nous aider avec les frais , renchérit sa future femme, à propos du commanditaire de la Colombie qui figure sur leur uniforme.

Le couple espère que d’ici le prochain Championnat du monde en 2027 d’autres clubs de rugby subaquatique verront le jour dans l’ouest du pays.