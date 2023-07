Une fausse nation hindoue a dupé trois villes de la Colombie-Britannique

Surrey, Victoria et Nanaimo, en Colombie-Britannique, ont proclamé le 3 juillet dernier la « Journée Guru Purnima », afin de célébrer des maîtres spirituels hindous, à la demande des États-Unis de Kailasa. Or, cette nation autoproclamée n’est pas un pays réel et son fondateur, le maître spirituel autoproclamé Nithyananda, est recherché en Inde pour des accusations de viol et d’agression sexuelle, selon des médias indiens.

Selon son site web, Kailasa est une grande nation cosmique sans frontières . D’après les proclamations signées par les maires de ces trois villes britanno-colombiennes, son fondateur est le pontife suprême de l'hindouisme et le chef de 21 anciens royaumes autochtones de l'hindouisme .

Nithyananda, qui prétend être l'incarnation vivante du dieu hindou Shiva, a publiquement nié les allégations qui pèsent contre lui. Il n’a pas retourné les demandes de commentaires de CBC /Radio-Canada.

Une leçon apprise

Depuis que la mairesse de Surrey, Brenda Locke, a signé la proclamation en juin, la ville de Surrey l'a annulée. Dans une déclaration, l’administration municipale affirme que la proclamation avait été signée par erreur et qu'elle n'était pas soutenue par la mairesse Locke.

Comme Surrey, nous n'avons pas été très attentifs et cette affaire nous a échappé, au grand embarras de tout le monde. Une leçon apprise , a soutenu le maire de Nanaimo, Leonard Krog, dans un communiqué. De son côté, la mairesse de Victoria, Marianne Alto, n’était pas disponible pour commenter cette affaire.

Ouvrir en mode plein écran Les villes de Surrey, Victoria et Nanaimo ont signé des proclamations en faveur des États-Unis de Kailasa, un pays qui n'existe pas. Photo : Twitter

Un stratagème qui se reproduit

Ce n'est pas la première fois que cette organisation trompe des élus en leur faisant signer des documents officiels et des décrets en sa faveur. En novembre 2021, le premier ministre Justin Trudeau a signé une lettre soutenant la célébration du Mois du patrimoine hindou par l’organisation Kailasa Canada.

Plus tôt cette année, la ville de Newark, dans le New Jersey, a accepté un partenariat de ville jumelle avec la nation fictive, que le conseil municipal a annulé six jours plus tard. Selon le site web de Kailasa, une trentaine de villes américaines ont signé divers certificats de reconnaissance avec la nation autoproclamée.

En février, des représentants de Kailasa ont pris la parole lors de deux réunions organisées dans le cadre d'une conférence des Nations unies à Genève, sur la représentation des femmes dans les systèmes de prise de décision et sur le développement durable.

Selon une déclaration envoyée par les Nations unies, les discussions sont des réunions publiques ouvertes à toute personne intéressée. Toutefois, les déclarations faites par les représentants de Kailasa ne seront pas incluses dans les rapports officiels, car elles sont sans rapport avec le sujet de la discussion générale et sont [de peu d’intérêt] par rapport au sujet en question .

« Une tentative de légitimation »

Selon Stewart Prest, maître de conférences en sciences politiques à l'Université Simon Fraser (SFU), les représentants de Kailasa tentent d'utiliser ces lettres de reconnaissance officielles pour donner une apparence de validité à leur organisation. La quête de légitimité fait partie d'une campagne beaucoup plus vaste visant à convaincre le monde que cette organisation est légitime et normale, alors qu'elle est peut-être tout sauf cela.

D’après lui, il pourrait s'agir d'une farce amusante à première vue, mais une fois que l'on se penche sur l'histoire de l'organisation, elle prend un ton plus sombre et soulève une question importante sur la manière dont ces proclamations sont signées.

La légitimité est une ressource, et si quelqu'un qui ne la mérite pas utilise cette tactique pour donner l'impression d'être légitime, alors il est clair que les politiciens et les gouvernements municipaux doivent être plus prudents et faire preuve d'un peu plus de diligence.

D'après les informations de Kiran Singh