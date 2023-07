La Société du Barreau du Manitoba veut moderniser son nom français

La Société du Barreau du Manitoba demande au gouvernement provincial de moderniser son nom français. L’ordre professionnel qui régit les avocats dans la province deviendrait alors le Barreau du Manitoba.

La Société du Barreau et l’Association des juristes d’expression française du Manitoba (AJEFM) ont conjointement écrit au ministre de la Justice de la province pour demander son appui pour un tel changement de nom au début du mois de juillet.

Ils souhaitent que la province apporte un changement législatif officiel à la dénomination française Société du Barreau du Manitoba établie dans la Loi sur la profession d’avocat.

Tous les ordres professionnels provinciaux et territoriaux d’avocats avec un nom français au Canada s’appellent Barreau . On parle donc simplement du Barreau du Nouveau-Brunswick, du Nunavut, de l’Ontario, du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.

Nous estimons que le terme français "Barreau" suffit en soi pour transmettre le sens propre à l'expression anglaise "Law Society". Selon nous, l'ajout des mots "Société du" n'est ni nécessaire ni idiomatique en français , expliquent les signataires de la lettre, le président de la Société du Barreau, Wayne Onchulenko, et la présidente du conseil d'administration de l’AJEFM, Karine Pelletier.

Ils expliquent que la dénomination Société du Barreau a été utilisée pour la première fois lorsque les lois manitobaines ont recommencé à être édictées en français et en anglais, au cours des années 1980.

Nous croyons comprendre que ce choix particulier était calqué sur le modèle de la dénomination française "Société du Barreau du Haut-Canada" adoptée en Ontario en 1980 , poursuivent les signataires.

Or, cet ordre professionnel est devenu le Barreau du Haut-Canada en 1991, puis le Barreau de l'Ontario en 2018, ajoutent-ils.

Le ministère de la Justice a reçu la lettre et examine cette demande, selon un porte-parole.