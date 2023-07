Des hirondelles rustiques bousculent le chantier du pont de Sainte-Anne

L’hirondelle rustique, qui est une espèce menacée au Québec, a un impact sur les travaux de rénovation du pont de Sainte-Anne, à Chicoutimi. Sa présence sous le pont a nécessité l’intervention du ministère de l’Environnement, de la Faune et des Parcs la semaine dernière, à la suite du signalement d'un citoyen.

Les hirondelles ont trouvé refuge sous le pont, là où se trouvait autrefois la partie pivotante, pour y installer leurs nids.

Une zone de protection a dû être aménagée par l’entreprise responsable de la réalisation des travaux.

Le plan de travail a été adapté. C’est-à-dire qu’il y a désormais une zone protégée au centre du pont, pour être sûrs de ne pas faire de travaux qui peuvent nuire, ou encore pire, blesser les hirondelles. Donc on travaille de chaque côté de la zone protégée. C’est simplement le plan de travail qui a été modifié. Le plus gros changement, c’est qu’il y avait du forage de béton qui était prévu dans la zone centrale du pont qui va être retardé jusqu’au départ des hirondelles parce que les vibrations seraient dangereuses pour les oiseaux , a expliqué le porte-parole de la Ville, Dominic Arsenau.

Une hirondelle rustique. Photo : AFP / ROMEO GACAD

Pas de répercussions, selon la Ville

Si la présence des hirondelles a bousculé l’ordre des travaux de réfection du pont piétonnier, la Ville assure qu’il n’y aura pas de répercussions sur l’échéancier ni sur les coûts du projet.

Quitte à prendre une très mauvaise analogie, c’est comme si vous rénoviez la cuisine à la maison et que vous aviez prévu brancher le poêle cette semaine-là, mais que l’électricien a un imprévu et n’est pas disponible pour faire votre courant. Donc, vous en profitez pour faire la peinture et la céramique du dosseret et la semaine d’après, quand l’électricien est venu, là vous branchez le poêle. Au final, tout s’est fait, juste pas dans l’ordre que vous aviez pensé , a poursuivi Dominic Arseneau.

Les hirondelles nichent dans l'ancienne partie pivotate, située sous le pont de Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Mélissa Gagnon

Pas de danger pour les hirondelles

Selon l’ornithologue Jacques Ibarzabal, il est tout à fait normal que l’hirondelle se retrouve sous le pont pour se reproduire. Il rappelle que la loi interdit à quiconque de nuire à l’espèce ou de détruire des nids. Selon, lui, la Ville a fait la bonne chose en déplaçant l’ordre des travaux. Il ne considère pas que les hirondelles sont en danger.

La Ville a bien agi en répartissant ses travaux à des endroits différents. C'est ce qui est à faire pour tenir compte de la nidification de ces oiseaux-là. En allant aux deux extrémités du pont, c’est parfait. Mais avant d’aller travailler dans la zone où il y a des nids, il faut simplement s’assurer qu’elles ont quitté , a résumé le spécialiste en ornithologie.

Jacques Ibarzabal est biologiste et ornithologue à l'Université du Québec à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Des spécialistes du ministère de l'Environnement, de la Faune et des Parcs emprunteront la voie maritime au cours des prochains jours afin de s’assurer que les hirondelles sont en bonne santé.

Les oiseaux devraient migrer vers leur prochaine destination en août.

Ce n’est pas la première fois que des espèces protégées viennent bousculer un chantier à Saguenay. L’an dernier, la présence de chauves-souris à l’intérieur de l’église Saint-Joachim avait retardé les travaux de démolition.