Craintes en Alberta des conséquences du non-respect des délais de l’arrêt Jordan

De nombreuses affaires criminelles en cours en Alberta ont dépassé le délai imparti par l’arrêt Jordan. La présidence de la Cour suprême du Canada et des défenseurs des droits de la personne craignent que les affaires concernant des crimes graves soient rejetées en raison des retards.

Des statistiques récentes de la Cour du Banc du Roi montrent que 22 % des affaires pénales en cours en Alberta ont dépassé ce que l'on appelle la règle de l’arrêt Jordan, qui fixe des délais raisonnables pour la tenue d'un procès.

Selon le juge en chef de la plus haute juridiction du pays, Richard Wagner, 91 % de ces affaires concernent des crimes graves ou violents. Il ajoute que la situation, pour ce qui a trait aux retards, est pareille partout au pays. Une partie du remède consisterait à s'assurer que les nominations [judiciaires] sont faites en temps voulu. Cela aiderait beaucoup , dit-il.

L'arrêt Jordan est un arrêt de la Cour suprême de 2016 qui fixe un délai pour l'audition d'un procès. Les affaires relevant de la cour provinciale ont un délai de 18 mois, tandis que celles relevant de la Couronne ont un délai de 30 mois.

Si une affaire prend plus de temps, l'accusé peut demander à ce qu'elle soit rejetée en raison des retards. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est une disposition de la Charte canadienne des droits et libertés.

[...] En fin de compte, tous les participants au système de justice doivent travailler de concert pour accélérer le déroulement des procès. Après tout, c’est l’ensemble de la société qui bénéficiera de ces efforts. Instruire les procès en temps utile est possible. Mais plus encore, la Constitution l’exige.

Les statistiques provinciales montrent que le nombre de demandes de jugements dans les délais qui aboutissent est faible. Il y a eu 423 demandes depuis l'arrêt Jordan, selon le ministère de la Justice. Parmi elles, moins de 10 % (40 demandes) ont été acceptées. Deux demandes ont été acceptées en 2022-23 et trois autres sont en cours.

L'une d'entre elles a eu lieu en janvier dernier, lorsqu'un homme accusé d'avoir agressé sexuellement un mineur à Peace River a vu sa demande de sursis approuvée.

C'est la période la plus sombre pour la plupart de ces familles. C'est une période de crise , soutient Maggie Mackillop, directrice générale de l'organisme HomeFront, à propos des victimes et de la procédure judiciaire.

Maggie Mackillop, dont l'organisme travaille avec les victimes de violence domestique, explique que les délais de l'arrêt Jordan sont souvent respectés.

Les demandes dans la province ont diminué au cours des trois dernières années. Il est encourageant de constater que ces chiffres ont tendance à diminuer d'année en année en Alberta , se félicite le ministère albertain de la Justice dans un communiqué.

Cependant, les personnes qui travaillent avec les délinquants et les victimes affirment que le système judiciaire n'est pas équipé pour traiter les affaires rapidement. Cela entraîne un stress et des souffrances inutiles pour les personnes qui s'adressent aux tribunaux.

C'est difficile pour l'accusé parce que c'est un énorme inconnu qui pèse sur ses épaules pendant des mois ou des années avant qu'il n'obtienne une réponse définitive , souligne Danielle Boisvert, ancienne présidente de l’Association des avocats criminalistes d’Edmonton (CTLA).

Selon elle, les postes de juges vacants doivent être pourvus, mais il faut aussi davantage de salles d'audience et de personnel de soutien, comme les greffiers et les shérifs.

Le gouvernement fédéral nomme les juges de la Cour du Banc du Roi, tandis que le financement des tribunaux et du personnel est assuré par la province. Dix nominations ont eu lieu depuis avril.

Trois des 143 postes de la juridiction inférieure de l'Alberta sont actuellement vacants. À la Cour d'appel, il manque 3 postes sur 15, tandis que 10 postes sur 83 ne sont toujours pas pourvus à la Cour supérieure. Quatre de ces 10 postes n'ont pas encore été financés.

Les Albertains méritent un système judiciaire rapide, équitable et efficace, et il est essentiel que le gouvernement fédéral prenne les choses en main et pourvoie ces postes vacants dès que possible. Un taux de vacance de 20 % à la Cour d'appel est inacceptable et insoutenable.