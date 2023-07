JAAN : les entreprises locales espèrent de bonnes retombées économiques

À Halifax, les commerçants locaux se réjouissent de voir les athlètes des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord déambuler dans les rues. Ils espèrent que cet événement aura des retombées économiques importantes pour leurs entreprises.

Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord devaient se dérouler à Halifax en 2020, mais ont été reportés à cause de la pandémie de COVID-19. Ils rassemblent plus de 5000 participants de 750 communautés autochtones au pays.

Lundi, des athlètes se sont mêlés aux touristes dans le centre-ville d’Halifax. Un entraîneur du Manitoba croit que l'atmosphère est très différente comparativement à celle de Winnipeg et espère revenir dans l’est du pays pour des vacances.

Je pense que je vais essayer les fruits de mer. J'ai entendu dire qu'ils sont bons dans l'est du pays! , dit Graham Hutchison-Campbell, entraîneur d’athlétisme.

J'explorerai probablement davantage le front de mer, car des activités culturelles doivent s'y dérouler cette semaine , ajoute sa coéquipière Shaye Samec.

L’impact des jeux pour les commerces

Les entrepreneurs du centre-ville d’Halifax ont les yeux rivés vers cet événement sportif qui attire les athlètes et les touristes.

L'organisme Discover Halifax estime que les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord rapporteront 27 millions de dollars aux commerces locaux.

Les événements comme les jeux sont un grand avantage pour nos entreprises comme dans nos magasins et nos restaurants. Cela crée beaucoup d'activités dans notre communauté , explique Tim Rissesco, président-directeur général de l’Association des commerçants de Dartmouth.

C'est énorme pour la ville! Je suis impatient de voir tous ces athlètes dans nos rues et je pense que c'est quelque chose de très spécial, je pense que les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord vont nous donner un grand coup de pouce.

Charline Cormier, propriétaire du restaurant Sapori, croit aussi que les retombées économiques de cet événement seront importantes.

Avoir les jeux ici, c’est une bonne chose pour Halifax, pour tous les commerces, j’ai hâte de voir plusieurs activités cette semaine , dit-elle.

Toutefois, elle ne se fait pas d’illusion et sait bien que cet impact ne pourra pas être de la même envergure que celui du Championnat mondial de hockey junior, en décembre et janvier dernier.

Peut-être pas autant de montant qu'en décembre, quand le hockey est venu. Ça a apporté beaucoup plus de clientèle, mais c'est quand même toujours agréable d'avoir plus de gens et on pense que ça va faire quand même plus de clientèle, oui.

Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord se poursuivent jusqu’à dimanche.

D’après le reportage d’Adrien Blanc