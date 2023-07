Deux chorégraphes de Vancouver en nomination pour un prix Emmy

Les chorégraphes de Vancouver Jeffrey Mortensen et Louise Hradsky sont en nomination pour un prix Emmy pour leur travail dans la série musicale télévisée musicale Grease : Rise of the Pink Ladies, diffusée jusqu’à tout récemment sur la plateforme Paramount+.

Les deux chorégraphes sont nommés dans la catégorie Chorégraphie exceptionnelle dans une programmation scénarisée pour leurs routines des chansons Pulling Strings, Hit Me Again et High Rollin de la série télévision, dont l'histoire est campée en 1954, quatre ans avant l'histoire racontée dans la version originale de la comédie musicale Grease.

Ce que [le public] ne voit pas, ce sont les heures de préparation et les versions ratées , a mentionné Jeffrey Mortensen, 35 ans, à l'émission On The Coast de CBC, ajoutant qu'il était honoré d'être reconnu aux côtés de la chorégraphe et sa meilleure amie, Louise Hradski, 36 ans.

Jeffrey Mortensen explique que cette reconnaissance de prix permet au public de comprendre la quantité de travail nécessaire à la création de ce genre d’émissions.

Publicité

Le duo a également remporté le 9 juillet dernier le prix Leo de la Meilleure chorégraphie dans une série dramatique pour leur travail sur Grease : Rise of the Pink Ladies. Le prix leur a été remis lors de la cérémonie organisée annuellement par la Motion Picture Arts and Sciences Foundation de la Colombie-Britannique.

Des chorégraphies en hommage au film original

Le réalisateur de Grease : Rise of the Pink Ladies, Jamal Sims, a aussi reçu une nomination aux prix Emmy dans la même catégorie que Jeffrey Mortensen et Louise Hradsky. Avant d'être réalisateur, il occupait le poste de chorégraphe principal de la série musicale télévisée.

C’est après avoir travaillé avec les deux chorégraphes sur la trilogie Descendents, diffusée sur Disney, que Jamal Sims a décidé en novembre 2021 d’engager le duo de Vancouver en tant que chorégraphes associés.

Ouvrir en mode plein écran Louise Hradsky et Jeffrey Mortensen ont reçu leur premier prix pour Grease : Rise of the Pink Ladies lors de la cérémonie annuelle de remise des prix Leo par la Motion Picture Arts and Sciences Foundation of British Columbia au début de juillet. Photo : Fournie par Louise Hradsky

Louise Hradsky, qui a également travaillé comme chorégraphe pour Charmed et To All the Boys : P.S. I Still Love You et comme danseuse pour le spectacle Mystère du Cirque du Soleil, explique que le travail chorégraphique de Grease a commencé avec le scénario et la musique de la série qui compte 30 chansons originales

Publicité

En préproduction, avec un petit groupe de danseurs, on a commencé à poser les bases de ce à quoi pourrait ressembler la chorégraphie, dit-elle. Et, ça a évolué à partir de là.

Elle poursuit en disant que le duo s’est occupé de la distribution des rôles pour les danseurs.

Quand ils ne filmaient pas, on attrapait les danseurs au vol pour travailler avec eux avant qu’ils ne retournent sur le plateau , relate-t-elle.

Jeffrey Mortensen ajoute que leurs chorégraphies rendent hommage au film Grease original qui était campé dans les années 1950.

On devait trouver un équilibre entre essayer de rendre hommage à ce qu’était Grease à l'origine et là où nous pouvions mener la série télévisée.

Ce dernier confie que le duo a décidé d’inclure des éléments du film original dans ses chorégraphies.

Comme dans ces petites scènes où Cha-Cha a son mouchoir qu’elle jette avant la course automobile.

Amitié de longue date

Louise Hradsky et Jeffrey Mortensen se disent heureux de partager cette nomination aux Emmy.

Les deux créateurs qui ont développé une complicité et collaboration de longue date se sont rencontrés pour la première fois en 2009 lors de la deuxième saison de So You Think You Can Dance Canada.

Peu de temps après, Jeffrey Mortensen, qui est originaire d’Edmonton, a déménagé à Vancouver et dit être rapidement devenu le meilleur ami de Louise Hradsky. Cette dernière avait quitté Calgary pour s’établir à Vancouver en 2005.

Nous avons commencé à suivre des cours de danse ensemble et nous avons réalisé que nous étions profondément liés par des visions artistiques communes , a déclaré Jeffrey Mortensen, qui a également travaillé comme chorégraphe pour la nouvelle version du film Rocky Horror Picture Show, Zombies 2 sur la chaîne Disney et Zoe's Extraordinary Place diffusé sur NBC.

On plaisante souvent en disant que nous sommes le frère ou la sœur dont nous n'avions jamais pensé avoir besoin , poursuit le chorégraphe.

Je ne pourrais pas imaginer partager ce moment avec une autre personne que Louise!

Bien que le duo ait déjà participé à des cérémonies de remise de prix dans le passé, Louise Hradsky confie que le moment aux Emmy, en septembre, ne ressemblera à aucun autre.

Ce sera à coup sûr une expérience exceptionnelle. Nous ne savons pas vraiment ce qui nous attend, mais nous sommes prêts, dit-elle. Nous sommes fiers de notre travail.

La nomination aux Emmy est néanmoins reçue de manière douce-amère par Louise Hradsky, car Grease : Rise of the Pink Ladies n'a pas été renouvelé pour une deuxième saison. Par ailleurs, la série n'est plus diffusée sur Paramount+.

On plane en ce moment. Mais nous sommes déçus de ne pas avoir l'occasion de vivre une autre saison avec nos acteurs et notre équipe. Nous savons que Paramount + fait des efforts pour vendre la série [et créer une deuxième saison]. On se croise les doigts ! , conclut-elle pleine d’espoir.

La cérémonie des prix Emmy qui récompensent les meilleures émissions et professionnels de la télévision américaine devrait se tenir le 18 septembre prochain à Los Angeles.

D'après les informations recueillies par Arrthy Thayaparan et On the Coast