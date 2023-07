Bluesfest 2023 : nous y étions et voici nos coups de cœur

Après deux semaines de festivités, l'heure est au bilan pour le Bluesfest d’Ottawa qui s’est terminé dimanche. Pour la première fois de son histoire, le festival a présenté trois spectacles à guichet fermé, soit Shania Twain, les Foo Fighters et Pitbull. Pendant 9 jours, environ 300 000 personnes se sont rendues au parc des Plaines-Lebreton, pour assister aux différents spectacles, selon les organisateurs. Notre équipe était sur place pour vivre la frénésie de ce rendez-vous incontournable dans la capitale fédérale. Voici un résumé de leurs impressions.

Jeudi 6 juillet - Shania Twain (Camille Bourdeau)

J'avais très hâte de voir cette artiste canadienne à l'ouverture du Bluesfest. Je n'ai pas été déçue de constater que son spectacle comprenait tous les grands succès que le public voulait entendre, y compris ma préférée, Any man of mine.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 30 000 personnes étaient réunies jeudi soir au parc des Plaines-Lebreton pour le concert de Shania Twain. Photo : Gracieuseté du Bluesfest / Greg Kolz

À l'exception de quelques chansons tirées de son plus récent album Queen of me, la vedette a enchaîné les pièces plus country de son répertoire, chantées en chœur par la foule monstre entassée devant la scène. Shania Twain a gardé son plus grand succès Man! I Feel Like a Woman! pour la fin. Elle est d'ailleurs remontée sur scène en arborant le costume original du vidéoclip iconique.

Difficile de parler de la voix de la chanteuse en raison de la qualité sonore discutable ce soir-là. L'enthousiasme était au rendez-vous, à condition d'aimer les bains de foule.

Vendredi 7 juillet - Billy Talent et Weezer (Christelle D’Amours)

Difficile de manquer le passage de Billy Talent à Ottawa : on entendait résonner les envolées de guitares de Fallen Leaves à plusieurs kilomètres à la ronde. Avec Red Flag, ces deux chansons sont des modèles bien préservés de l’époque où le punk rock était roi. Même si la musique de Billy Talent est restée figée au début des années 2000 – incluant leurs récents albums – les amateurs, eux, continuent de sautiller sur leurs accords énergiques. Quelques références à leur Ontario d’origine, quelques sauts sur place et Billy Talent avait reconquis ceux qui auraient oublié que la nostalgie est un puissant moteur pour propulser une foule. Tout le monde était prêt pour l’arrivée de Weezer!

Ouvrir en mode plein écran Le groupe de rock américain Weezer était au Bluesfest après 10 ans d'absence dans la région. Photo : Gracieuseté du Bluesfest / Greg Kolz

Avec les Californiens, on est parti pour une virée en voiture : la scène était construite comme un tableau de bord et les musiciens de Weezer avaient l’air de petites figurines dansant au gré des courbes de la route. Un beau road trip à s'époumoner sur Pork & Beans, avec un arrêt très attendu à Beverly Hills, évidemment. C’était le premier concert de Weezer en 10 ans, dans la région, et Ottawa leur a fait savoir qu’elle ne les avait pas oubliés.

Samedi 8 juillet - Robert Plant et Allison Krauss (Kevin Sweet)

Mais quelle chance le public de notre région a eue. Les musiciens Robert Plant et Allison Krauss terminaient leur tournée mondiale chez nous au Bluesfest et la soirée a été tout simplement magique. Les deux légendes de la musique, évoluant dans des sphères différentes, étaient en parfaite symbiose et entourés de musiciens de calibre très relevé. Le son était impeccable et le public à l’écoute. Une dame à côté de moi, soufflée par la qualité du spectacle et de la musique, n’aurait pu mieux décrire la soirée: C’est absolument incroyable , a-t-elle lancé. Oui madame, c’était en effet incroyable.

Ouvrir en mode plein écran C'est avec le Bluesfest que Robert Plant et Alison Krauss ont clôturé leur tournée mondiale entamée depuis plusieurs mois. Photo : Gracieuseté du Bluesfest / Sean Sisk

Dimanche 9 juillet - Tegan and Sara et Death Cab for Cutie (Kevin Sweet)

J’ai découvert deux groupes dont je connaissais quelques chansons. Les jumelles canadiennes Tegan and Sara ont trouvé une façon de réconcilier leurs deux répertoires: un premier plus indie-rock et leur plus récent qui donne dans la pop. Elles dégageaient une confiance sur scène et avaient de la répartie et un bon sens de l’humour entre les chansons. Elles étaient charmantes, talentueuses et ont surpassé mes attentes.

Ouvrir en mode plein écran Le duo canadien Tegan and Sara est actuellement tournée pour la promotion de 10e album «Crybaby» sorti en 2022. Photo : Gracieuseté du Bluesfest / Greg Kolz

La chanson Closer demeure encore à ce jour un ver d’oreille et My Number, de la trame sonore du film Sweet November et adaptée pour ce tour de chant, était de toute beauté. C’était très touchant.

Par la suite, j’ai découvert d'excellents guitaristes avec Death Cab for Cutie. Sur scène, le chanteur principal Ben Gibbard et son charisme redoutable canalisait l’énergie d’Elvis Presley. Mon moment coup de cœur est quand la foule a chanté le refrain de I Will Follow You Into the Dark.

Mercredi le 12 juillet - Foo Fighters (Rose Nantel)

Lorsque les portes du site du festival se sont ouvertes au public, j’ai été étonnée de voir bon nombre de festivaliers courir vers la scène afin d'obtenir une place de choix pour le spectacle des Foo Fighters prévu à 21h. Quelques heures plus tard, j’ai constaté qu’ils ont eu une bonne idée : tous les billets étant vendus, la foule était dense.

Ouvrir en mode plein écran Intronisés au Rock & Roll Hall of Fame en 2021, les Foo Fighters sont connus pour drainer des foules à l'occasion de leurs spectacles. Photo : Gracieuseté du Bluesfest / Kamara Morozuk Photography

Tous ensemble, les milliers d’admirateurs du groupe américain ont chanté les paroles de plusieurs succès comme All My Life, Times Like These et Everlong devant le leader du groupe, Dave Grohl, visiblement exalté par l'énergie du public de la capitale nationale.

Jeudi 13 juillet - Mumford & Sons (Christelle D’Amours)

Du Bryan Adams pour le plaisir, Babel, pour s’installer confortablement, puis Little Lion Man, question de faire chanter ceux qui n’avaient pas encore rejoint la chorale Mumford & Sons . Et le tour était joué! Étais-je la seule à trouver que Marcus Mumford, vêtu d’une chemise blanche ample, guitare acoustique en main, semblait sorti tout droit d’un concert des Beatles? C’était peut-être à cause de la teinte sépia des plans rapprochés sur les instruments projetés sur les écrans géants. Merci aux vidéastes de nous avoir offert cette vision de la scène en 360 degrés : on était aux premières loges du talent polyvalent des musiciens qui se trouvaient devant nous.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe britannique Mumford & Sons s'est produit au Bluesfest, jeudi 13 juillet, malgré les conditions météorologiques de la région marquées par des tornades, des vents violents et une forte pluie. Photo : Gracieuseté du Bluesfest / Greg Kolz

Un chanteur qui joue du caisson et de la cymbale avec son pied, en grattant la guitare et en nous poussant une voix tout aussi puissante? Mais bien sûr! Ça, c’était quand il ne s’installait pas derrière la batterie pour accompagner le claviériste. On a également eu droit à un guitariste qui sortait ponctuellement un violoncelle, trois trompettistes pour jazzer tout ça et évidemment, du banjo. Que serait Mumford & Sons sans banjo! De quoi mettre de la bonne humeur dans la place durant 1h30, pour terminer avec le succès I Will Wait, en chœur. Les feux d’artifice surprises étaient la cerise sur un sundae déjà très bien garni.

Vendredi le 14 juillet - Charlotte Cardin (Rose Nantel)

La chanteuse montréalaise Charlotte Cardin et ses deux musiciens ont pris d’assaut la scène du Bluesfest. Bien que la foule n’était pas aussi compacte que lors de précédentes soirées du festival, les voix des admirateurs de la jeune auteure-compositrice-interprète résonnaient sur les Plaines-LeBreton, alors qu’elle interprétait plusieurs chansons connues.

Ouvrir en mode plein écran Pour son spectacle au Bluesfest, Charlotte Cardin a interprété plusieurs titres de son prochain album annoncé pour le mois d'août. Photo : Gracieuseté du Bluesfest / Greg Kolz

Charlotte Cardin a aussi fait bien des heureux (moi incluse!) lorsqu’elle a interprété plusieurs nouveaux titres qui paraîtront sur son prochain album, dont la sortie est prévue pour le mois d’août. Parmi ceux-ci : Confetti et Jim Carrey, chanson qui lui a valu un appel téléphonique de l’acteur américain du même nom quelques heures avant son spectacle à Ottawa, afin de partager à la jeune artiste son appréciation de la pièce musicale et de son message. Un sentiment partagé par la foule qui s’est éclaté au son de cette nouvelle chanson de la Montréalaise.