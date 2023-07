La Fête du lac des Nations s’apprête à faire vibrer Sherbrooke

La 42e Fête du lac des Nations commence dès mardi à Sherbrooke, au parc Jacques-Cartier. Ses organisateurs promettent d'en mettre plein la vue.

En musique, les têtes d'affiche seront notamment Bleu Jeans Bleu, Marc Dupré, Roxane Bruneau, Les Cowboys Fringants, Jonathan Roy, Sean Kingston et Shaggy.

En plus des spectacles, de nombreuses activités attendent les festivaliers.

Il y a les Grands feux Bravad qui sont de retour six soirs à 22 h 00.[...] Il y a la Place de la famille avec les manèges de Beauce carnaval, les jeux gonflables, de l'animation. Il y a une très grande allée d'artisans et de concession alimentaire, de kiosques promotionnels. Bref, une belle panoplie de toutes sortes d'activités à faire avec la famille ou avec les amis! s’exclame la directrice générale de l'événement, Cindy Trottier.

Un spectacle de drones, une première pour la Fête du lac des Nations, est aussi prévu.

Il y aura 105 mini drones pilotés par un pilote d'expérience, avec un copilote qui est là également. On a une piste d'atterrissage qui ne sera pas visible du public, mais qui est requise évidemment pour le processus. On fait un spectacle d’environ 14 ou 15 minutes dans les airs.

Cette présentation est prévue un soir avant les feux d’artifice, mais sa date exacte demeure une surprise.

Prêt malgré les intempéries

Cindy Trottier assure par ailleurs que tout sera prêt malgré les intempéries de la fin de semaine dernière.

Il y a eu un déluge hier [dimanche], donc énormément d'eau qui est tombée sur le terrain. Il y a des endroits qui sont plus problématiques que d'autres. C'est sûr que ça a compliqué le travail des partenaires, des fournisseurs, des collaborateurs qui s'installaient. On recevait nos scènes hier, donc c'était un peu plus complexe, mais on arrive dans les temps. Les gens travaillent très fort pour y arriver, on s'ajuste. Hier soir, on a fini très très tard, puis on a recommencé très très tôt ce matin , souligne-t-elle.

Elle indique également que son équipe de bénévoles est complète à 90 %. Elle invite donc les personnes intéressées qui souhaitent offrir de leur temps à se manifester.

Environ 20 000 personnes par soir sont attendues à l’événement.