Hydro-Québec a installé six bornes de recharge rapide de 180 kW sur son Circuit électrique à Tadoussac, Baie-Comeau et Sept-Îles.

Ces bornes rapides, qui permettent de faire le plein d’électricité en 15 à 20 minutes, s’ajoutent à celles déjà présentes le long de la route 138.

À l’heure où l’électrification des transports s’accélère, l’industrie touristique de la région veut aussi tirer son épingle du jeu.

Quand on fait la promotion de la Côte-Nord, on n’a pas le choix de passer par une vision de roadtrip. Nos efforts de promotion sont beaucoup axés là-dessus , souligne la directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur-Côté.

Selon elle, les grandes distances à parcourir le long de la route 138 peuvent freiner les ambitions de conducteurs de véhicules électriques. L'ajout de bornes de recharge rapide facilite les efforts de promotion de l’organisme tout en encourageant un tourisme responsable et durable .

Les bornes de recharge de 180 kW permettent de recharger un véhicule électrique en une vingtaine de minutes.

Une conjoncture favorable

Joannie Francoeur-Côté s’attend à ce que les voitures électriques gagnent en popularité au cours des prochaines années. Être à l’avant-garde et avoir des bornes électriques sur le territoire, ça va faciliter cette transition , estime-t-elle.

La directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur-Côté mise sur une hausse de la popularité des véhicules électriques au cours des prochaines années.

La Côte-Nord compte donc 39 bornes rapides d’une puissance supérieure à 50 kW . Le bilan est pourtant faible comparativement à la plupart des régions administratives de la province, selon les données du Circuit électrique. La province, quant à elle, en compterait plus de 800.

Est-ce qu'on est en retard ou est-ce qu'il y a le momentum en ce moment? Je ne pourrais pas dire. Il y a plus de gens qui s'intéressent à la Côte-Nord comme destination, donc on doit faire plus d'efforts en ce sens-là.

Du côté d'Hydro-Québec, on prévoit déjà l'activation d'autres bornes électriques de 180 kW d'ici la fin de l'année.

On a déjà ciblé d'autres lieux. On est en train de faire les démarches pour assurer l'installation de nouvelles bornes à Forestville et sur le chemin qui mène à Manic , soutient Jonathan Côté, porte-parole chez Hydro-Québec.

Les municipalités de Tadoussac, Les Escoumins, Port-Cartier et Longue-Pointe-de-Mingan offrent aussi des bornes de 100 kW aux utilisateurs qui sillonnent la route 138.

Avec les informations de Catherine Gosselin