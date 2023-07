Des Manitobains se sentent moins en sécurité maintenant comparé à 2020, selon un sondage

Un sondage commandé par l'Association des municipalités du Manitoba (AMM) indique que plus de la moitié des Manitobains interrogés se sentent moins en sécurité maintenant comparativement à 2020.

Ce coup de sonde a été mené par la firme Probe Research et a été réalisé du 31 mai au 13 juin auprès de 1000 personnes.

Trente-neuf pour cent des répondants affirment ne pas ressentir de différence en ce qui concerne la sécurité dans leur communauté, tandis que 5 % d'entre eux indiquent se sentir plus en sécurité.

Les résidents de Winnipeg et des communautés urbaines du sud du Manitoba (Brandon, Portage, Selkirk, Steinbach), les femmes et les adultes de plus de 35 ans sont plus susceptibles de dire que leur collectivité est plus dangereuse aujourd'hui que par le passé , est-il écrit dans le document présentant les résultats du sondage (en anglais) (Nouvelle fenêtre).

Le sondage a été réalisé auprès d'adultes à l'aide de téléphonistes et d'appels automatisés et présente une marge d'erreur de 3,1 points de pourcentage et une certitude de 95 %, selon Probe Research.

Les sondages téléphoniques automatisés peuvent cependant être moins précis parce qu'ils ne touchent pas les jeunes répondants aussi bien que les répondants plus âgés.

Le président de la AMM , Kam Blight, espère que la sécurité et la lutte à la criminalité seront une priorité pour les différents partis politiques durant la prochaine campagne électorale provinciale. Les élections sont prévues le 3 octobre.

Publicité

Les Manitobains sont préoccupés et ils ne se sentent pas en sécurité dans leurs propres municipalités et leurs propres résidences. Les propriétaires d'entreprises ne se sentent pas en sécurité et ça fait fuir les investisseurs , souligne M. Blight. Nous essayons simplement de nous assurer que nous continuons à faire passer le message qu'il s'agit d'une question urgente et qu'il faut faire quelque chose.

Il ajoute que les maires et les préfets du Manitoba souhaitent que la province affecte davantage de policiers à leurs communautés, ainsi que davantage de services sociaux pour lutter contre les causes profondes de la criminalité.

Des résultats encombrants pour les progressistes-conservateurs

Selon la professeure de sciences politiques à l'Université de Brandon, Kelly Saunders, les résultats du sondage mettent le gouvernement progressiste-conservateur dans l'embarras.

Elle précise que le parti utilise la publicité pour se vanter de la lutte contre la criminalité, mais il a été au pouvoir durant les trois années au cours desquelles le sondage indique que les Manitobains ont commencé à se sentir moins en sécurité.

Ce n'est pas une bonne image pour un gouvernement conservateur qui mise une grande partie sur sa crédibilité concernant la lutte contre la criminalité , analyse Kelly Saunders.

Avec les informations de Bartley Kives