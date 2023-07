Le plus gros feu de l’histoire du Québec continue de brûler dans le Nord-du-Québec. Le brasier, qui s’étend sur une superficie de plus d’un million d’hectares, soit l’équivalent de la Jamaïque, a forcé l’évacuation des citoyens de la ville de Radisson vendredi.

Les 120 citoyens de cette localité située à l’est de la baie James ont dû évacuer leur ville vendredi en raison de la très mauvaise qualité de l’air.

Une vingtaine de personnes sont demeurées sur les lieux pour assurer les services essentiels, notamment le fonctionnement de l’aéroport qui sert aux pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et au ravitaillement.

Le brasier désigné sous le nom de feu n218 par la SOPFEU s’étend actuellement sur une superficie de 1 041 760 hectares au sud de la Grande Rivière et du réservoir de la centrale LG-2.

Le gigantesque brasier ne menacerait cependant aucune communauté ou infrastructure stratégique pour le moment.

Le très grand feu de plus d’un million d’hectares n’est pas nécessairement celui qui menace le plus les communautés et les routes d’accès. C’est l’ensemble des feux sur le territoire qui peuvent causer des problématiques, notamment pour la route du Nord, la route Billy-Diamond, la Transtaïga et les voies d’accès pour les communautés d’Eastmain, de Waskaganish, de Wemindji , a expliqué Stéphane Caron de la SOPFEU sur les ondes d’ICI RDI.

Au moins 79 feux sont en activité en ce moment dans la zone nordique du Québec. Ce à quoi s’ajoutent 23 brasiers plus au sud dans la zone de protection intensive.

L'épaisse fumée émanant des feux de forêt a entraîné la fermeture de la route Billy-Diamond, dans le Nord-du-Québec. Photo : Gracieuseté - Betty Tomatuk

Interventions

Dans la zone nordique, les pompiers de la SOPFEU ne combattent pas les incendies de forêt de la même façon qu’ils le font au sud, nuance Stéphane Caron.

Dans le nord on va combattre activement seulement les feux qui menacent des communautés ou des infrastructures stratégiques. Parce que ce secteur-là est très peu peuplé, donc on va avoir des secteurs ciblés où on va intervenir pour protéger notamment les routes d’accès , explique-t-il.

« Autrement, on se contente de surveiller leur progression et on laisse les incendies s’éteindre d’eux-mêmes », ajoute-t-il.

Onze avions-citernes sont affectés à l’extinction des feux de la zone nordique en ce moment, selon ses dires.

Malgré la présence de ces grands feux dans le nord, le gouvernement du Québec a levé lundi l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de cette dernière sur l’ensemble du territoire québécois.

En ce moment, au niveau de ce qu’on appelle l’indice de danger d’incendie, il est bas pratiquement sur l’ensemble de la province. Mais ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas être prudent , prévient Stéphane Caron.