Alors que des feux de forêt font rage en Colombie-Britannique, le Service des coroners enquête sur la mort d’un enfant à 100 Mile House survenue mardi dernier. Selon ses parents, le garçon de 9 ans, Carter Vigh, a perdu la vie après avoir souffert d'une crise d’asthme exacerbée par la fumée des incendies.

Le Service des coroners dit ne pas avoir d’autres informations à fournir pour l’instant, car l'enquête n’en est qu'à ses débuts.

Les parents de Carter, Amber et James Vigh, sont sous le choc.

Amber Vigh raconte que la journée de mardi s’est déroulée comme d'habitude. Le matin, elle a emmené Carter au camp de jour où elle travaille et, avec les autres instructeurs, elle a décidé d’emmener les enfants au parc.

L'indice de fumée était très bas ce matin-là. Vers 12 h 30, la fumée s'est intensifiée. J'ai demandé à l'autre instructeur de le ramener à l'aréna pour qu'il n'ait pas à marcher dans la chaleur et la fumée , a-t-elle expliqué. Amber Vigh a précisé qu’ils ont passé le reste de la journée à l’intérieur, puisque Carter était asthmatique.

Il a passé une bonne journée, je n'ai pas eu l'impression qu'il souffrait de quelque manière que ce soit. Il était heureux, courait partout, jouait et profitait de la vie.

Plus tard, de retour à la maison, Carter a été pris d’une quinte de toux qui s’est empirée, malgré les tentatives de ses parents de l’aider à respirer. Sa mère a donc décidé de l’emmener aux urgences de l'hôpital.

Ouvrir en mode plein écran Une campagne de sociofinancement a été lancée pour la famille et un service commémoratif est prévu samedi à 100 Mile House. Photo : Fournie par Amber Vigh

Ils ont dû l'intuber et, à un moment donné, ils ont perdu son pouls , raconte la mère.

D'après Amber et James Vigh, les médecins ont tenté de réanimer l'enfant pendant 25 minutes, sans succès. Ils ont tout essayé et nous avons essayé de lui parler et de nous assurer qu'il savait à quel point nous l'aimions.

J'espère que les gens se rendront compte de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. Nous prenions son asthme au sérieux, nous étions très assidus [dans les soins].

Des consignes de santé publique

Nous savons que la fumée des incendies de forêt peut exacerber des conditions médicales préexistantes et être dangereuse pour les personnes qui sont déjà à risque , affirme le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique dans une déclaration.

Il exhorte les personnes qui courent un risque accru de problèmes de santé en raison de la fumée d’avoir des médicaments à portée de main et un plan à suivre si ceux-ci ne parviennent pas à maîtriser l’état de crise.

Le ministère recommande aussi de se réfugier dans des endroits intérieurs moins enfumés comme les centres commerciaux, les centres communautaires et les bibliothèques. Il est également conseillé de fermer les portes et les fenêtres chez soi, d’éviter les efforts physiques et de bien s’hydrater.

Il s'agit d'une terrible tragédie et du pire cauchemar de tout parent , a ajouté le ministre de la Sécurité publique de la province, Mike Farnworth, lors d’un point de presse.

Il indique qu’il attendra de voir ce qui ressortira du rapport du Service des coroners et demande à la population de suivre les conseils des responsables de la santé publique en ce qui concerne la qualité de l'air.

Une campagne de sociofinancement a été lancée pour la famille de Carter et un service commémoratif est prévu samedi à 100 Mile House.

Avec des informations de Jordan Tucker