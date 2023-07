Été comme hiver, pas facile pour les itinérants de Québec

Été comme hiver, les personnes en situation d’itinérance ne comptent plus les embûches, à Québec. Au cœur de cette situation complexe, le manque de ressources et de bénévoles, encore.

Au Café rencontre, dans le quartier Saint-Roch, on sert en moyenne près de 280 repas par jour à un prix modeste pour venir en aide aux personnes en situation précaire.

75 cents le déjeuner, 75 cents le repas complet , explique Patrice Lescoute, directeur général de l’établissement qui existe depuis plus de 35 ans.

Avant la pandémie, leur salle était ouverte toute la journée pour y accueillir les gens entre les repas. Depuis, faute de personnel notamment, la salle demeure ouverte, mais à un petit nombre de personnes.

Nous aussi, on a manqué de personnel pas mal. On est en train de se restructurer un petit peu , raconte M. Lescoute.

Ouvrir en mode plein écran Le Café rencontre centre-ville est situé sur la rue Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch. Photo : ICI Radio-Canada

Le Café rencontre compte sur 31 employés et une trentaine de bénévoles. Il en faudrait une dizaine de plus pour répondre à tous les besoins de l’organisme, précise Patrice Lescoute.

Publicité

L'organisme d'aide aux sans-abri Lauberivière compose aussi avec un nombre limité de bénévoles. Sur sa page Facebook, l'organisation a d'ailleurs lancé un appel à la population afin de regarnir ses rangs.

Complexe

Pour Hugo Bérubé, qui vit en situation d’itinérance, peu importe la saison, les obstacles sont fréquents.

Y a pas de quoi qui permet d'être, admettons l'hiver, au chaud en continu, ou avoir un toit en continu, quand il fait de la pluie, mentionne-t-il. Il faut tout le temps que tu te déplaces.

En saison estivale, il se sent moins le bienvenu dans différents quartiers de la ville.

J'suis pas cave, là, c'est accentué, la présence policière. Ils veulent que la ville paraisse bien et pour que ça paraisse bien, les itinérants, faut pas que tu les voies , se désole-t-il.

Hugo Bérubé s’attriste de voir la Ville de Québec opter pour des raccourcis au lieu de la solution .

Publicité

La solution, c’est de développer plus d'options pour les itinérants , lâche-t-il.

Moins de ressources

Retraité et ancien employé de l’Armée du Salut, Claude Dagenais tente de redonner un peu plus chaque jour.

Tous les lundi, mardi et mercredi, depuis trois mois, il se promène avec son petit chariot et distribue des friandises glacées et des repas congelés préparés par d’autres membres de son entourage.

Ouvrir en mode plein écran L'organisme Lauberivière compose aussi avec un manque de bénévoles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Victor Pare-Dechene

Je reçois gratuitement, je donne gratuitement, c'est aussi simple que ça , explique M. Dagenais.

L’homme est aux premières loges pour observer les besoins grandissants de toutes les personnes en situation de précarité de Québec.

Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a de moins en moins de ressources [...] et il y a de plus en plus de besoins; et ça, ça ne changera pas, ça va juste s'étirer , pense l’homme.

Avec les informations de Guylaine Bussière