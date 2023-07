Le donanemab de la pharmaceutique Eli Lilly retarderait la progression de l’alzheimer

L'autorisation d'un médicament contre l'alzheimer conçu par le groupe pharmaceutique Eli Lilly pourrait intervenir dès cette année aux États-Unis, après la publication lundi des résultats complets d'un essai clinique de grande ampleur.

Lilly avait déjà annoncé en mai que le donanemab semblait fonctionner. Lundi, les résultats complets d'un essai clinique de phase 3 ont été publiés dans le Journal de l'American Medical Association (Nouvelle fenêtre) (JAMA) et présentés lors d'une conférence internationale consacrée à l'alzheimer qui se tient cette semaine à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Cet essai clinique comptait plus de 1700 participants de 60 à 85 ans n'ayant pas encore atteint un stade avancé de la maladie. Il a confirmé la capacité du traitement à ralentir la progression de la maladie chez les patients, notamment lorsque pris très tôt.

Pour un sous-groupe d'environ 1200 personnes, dont le cerveau présentait des niveaux moindres d'une protéine appelée Tau – indiquant un stade encore plus précoce de la maladie –, le traitement a permis une réduction du déclin cognitif et fonctionnel (capacité à réaliser des activités quotidiennes) de 35 % sur 18 mois.

Le Dr John Sims, de Lilly, a rappelé lors de l'annonce aux médias que le donanemab ne guérit pas la maladie, tout comme les traitements contre le diabète ne le guérissent pas non plus. Selon lui, cela ne signifie pas qu'on ne puisse pas bénéficier de traitements pour améliorer la vie des patients .

Ces résultats confirment que nous entrons dans l'ère du traitement de l'alzheimer , s'est pour sa part réjouie Catherine Mummery, du National Hospital for Neurology and Neurosurgery à Londres.

Il sera désormais possible d'espérer de manière réaliste pouvoir traiter et stabiliser une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, avec une gestion de long terme plutôt qu'avec des soins palliatifs et de soutien.

Demande d’autorisation

Eli Lilly a demandé à l'administration américaine des aliments et médicaments (FDA) d'approuver le donanemab. La pharmaceutique s'attend à une décision des autorités américaines d'ici la fin de l'année et a assuré être en train de déposer ses demandes ailleurs dans le monde.

S'il est autorisé, ce sera le troisième traitement contre la maladie à être commercialisé, après le Leqembi de la pharmaceutique japonaise Eisai et l'Aduhelm de Biogen. De nombreux experts critiquent toutefois le manque de preuves de l’efficacité de ce dernier.

Le donanemab et le Leqembi sont tous deux des anticorps fabriqués en laboratoire et administrés par voie intraveineuse, qui ciblent l'un des coupables de la maladie d'Alzheimer, les plaques amyloïdes qui s'accumulent dans le cerveau. Un traitement avec le donanemab coûterait environ 33 000 $ par année.

Il existe d'autres médicaments, par exemple Aricept, qui soulagent les symptômes légers et modérés de la maladie.

Des effets secondaires importants

Des scientifiques estiment que, si l'arrivée des médicaments donanemab et Leqembi marque une nouvelle ère dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, plusieurs questions subsistent quant aux patients qui devraient les essayer et aux avantages qu'ils en retireront vraiment.

En outre, le traitement avec le donanemab peut entraîner des effets secondaires graves, comme des œdèmes ou des hémorragies cérébrales. Trois participants à l'essai clinique sont décédés.

Les bénéfices modestes ne seraient probablement pas remis en question par les patients, cliniciens ou contribuables si ces traitements étaient peu risqués, peu chers et simples à administrer , ont déclaré plusieurs experts dans un article de commentaire également publié dans JAMA. Mais aucun de ces trois points n'est avéré.

Récolter davantage de données, y compris au-delà de 18 mois, sera crucial pour mieux appréhender l'équilibre entre les bénéfices et les risques de ces médicaments , ont-ils souligné.

Ils ont également critiqué la faible proportion de personnes de couleur incluses dans l'essai, alors qu'elles sont davantage concernées par la maladie.

Ces médicaments de première génération ne sont pas parfaits , a résumé Susan Kohlhaas, de l'organisation Alzheimer's Research UK. Mais ils sont un grand pas dans la bonne direction.

L'alzheimer est une maladie neurodégénérative qui frappe des dizaines de millions de personnes dans le monde et pour laquelle il n'existe aucun traitement permettant une guérison complète. Il se caractérise d'abord par des pertes de mémoire, puis les patients perdent peu à peu la capacité de vivre normalement.

Les nouveaux traitements ciblent les dépôts d'une protéine appelée bêta-amyloïde. Si la cause exacte de la maladie d'Alzheimer reste mal comprise, on sait que le cerveau des patients présente des plaques amyloïdes qui se forment autour de leurs neurones et les détruisent à terme.