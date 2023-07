Ottawa octroie 3,5 M$ à l’aéroport du Grand Moncton

L’aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton reçoit 3,5 millions de dollars du gouvernement fédéral.

L'annonce a été faite à l’aéroport lundi par le ministre des Transports, Omar Alghabra, le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et la ministre des Langues officielles et responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas-Taylor.

Cet investissement servira entre autres à la remise en état du système électrique et de balisage lumineux, à la construction d'aires de sécurité et à l'achat d'une souffleuse et d'un camion chasse-neige.

Ce financement de 3,5 millions de dollars s’ajoute aux sommes de plus de 5 millions de dollars qui ont été versées à l’aéroport en 2021-2022 pour la réfection d’une piste et l’achat d’un véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies, entre autres.

Ces projets et équipements permettront aux habitants de la région de voyager de manière sécuritaire et efficace, tout en créant des emplois pour les citoyens de Moncton , affirme le ministre des Transports, Omar Alghabra.

Ouvrir en mode plein écran Courtney Burns, directrice générale de l'aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Selon Courtney Burns, directrice générale de l'aéroport, la majorité des travaux ont déjà été exécutés. Elle précise que ces investissements du gouvernement fédéral étaient primordiaux pour maintenir les activités à l’aéroport pendant la pandémie, d’une façon sécuritaire, malgré la baisse de revenus.

Publicité

Les passagers sont au rendez-vous

La pandémie semble définitivement être chose du passé et les aéroports du Nouveau-Brunswick sont très achalandés depuis le début de l’été.

À Moncton, le nombre de passagers a augmenté de 15 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Susy Campos, porte-parole de l'aéroport international du Grand Moncton, s'attend à ce que le nombre de passagers continue d'augmenter.

Nos chiffres semblent assez élevés jusqu'à présent. Nous prévoyons que d'ici la fin de l'année, nous aurons atteint environ 90 % du nombre de passagers d'avant la pandémie , dit-elle.

À Saint-Jean, un porte-parole estime que l’aéroport a enregistré une hausse de près de 10 000 personnes, par rapport à l’an dernier.

L’avenir semble aussi prometteur à l’aéroport de Fredericton. De janvier à juin, l’aéroport a accueilli plus de 72 000 passagers, soit une augmentation de 35 % par rapport à la même période en 2022.