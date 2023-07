Yukon : le feu de Takhini Bridge est « contenu »

Depuis dimanche soir, le feu de Takhini Bridge, dans le secteur d’Ibex Valley au Yukon, est passé de non maîtrisé à circonscrit alors que les pompiers travaillent toujours à le maîtriser complètement. Une vingtaine de pompiers de la Nouvelle-Écosse sont d’ailleurs venus leur prêter main-forte.

On croit que le feu est pas mal encerclé par un périmètre par lequel on peut travailler pour commencer à maîtriser le feu un peu plus. C’est-à-dire qu’on a eu une assez grande victoire ce week-end dans notre combat contre le feu , souligne le responsable des communications à la Section de gestion des feux de forêt, Mike Fancie.

La taille du brasier est estimée à 1546 hectares.

Les équipes s’attendent à ce que le feu demeure dans les lignes d’arrêt qui s’étendent sur 25 kilomètres, à moins d’un changement dans les conditions météorologiques.

Et la venue des pompiers de Nouvelle-Écosse permet d’éviter l’épuisement des équipes locales.

C’est très important parce qu’on est en train de gérer le travail et le sommeil de notre équipe de pompiers locaux. Donc, ça nous donne la capacité de leur donner leur congé requis pour qu’ils puissent continuer à travailler le long de l’été , explique Mike Fancie.

Un poste de commandement a d’ailleurs été installé sur le terrain de l’École primaire Hidden Valley pour accueillir cette nouvelle équipe qui y posera ses tentes pour les deux prochaines semaines.

Certains de ces pompiers ont déjà eu une expérience au nord du 60e parallèle cette année puisqu’ils sont allés aider à éteindre des feux de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest en mai.

Une trentaine de pompiers sont appelés à travailler sur le feu de Takhini Bridge, dans le secteur d'Ibex Valley, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Whitehorse.

Le responsable du Service de protection des incendies au ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, Scott Tingley, est toutefois sûr que cette fois, les pompiers pourront rester au Yukon pour toute la durée de leur contrat.

Il n’y a pas eu de nouveaux feux de forêt dans la dernière semaine en Nouvelle-Écosse et tout ce que nous avons vu dans les dernières semaines est plutôt petit , illustre-t-il en ajoutant que la province a reçu beaucoup de pluie depuis les brasiers de Tantallon et Barrington.

Actuellement, 20 feux sont actifs au Yukon et les feux d’Illusion Creek et de Reverse Creek demeurent toujours aussi préoccupants que celui de Takhini Bridge.

Différents feux requièrent différentes interventions. À ces deux locations, on est en train d’observer le progrès des feux parce qu’à Illusion Creek, on n’est pas en voie d’avoir une menace directe à des propriétés ou des vies , explique toutefois Mike Fancie.

À Reverse Creek, juste à côté de Stewart Crossing, on perçoit que le feu continue de brûler dans l’autre direction, donc oui on a une alerte d’évacuation, une veille d’évacuation, cependant, on n’a pas encore une menace imminente aux propriétés dans ce secteur , dit-il.

Malgré tout, il considère que l’été est plutôt calme pour le moment en termes de gestion des feux de forêt, comparativement à ce que le Yukon a connu dans les dernières années.

