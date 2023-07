Un ex-député provincial remet en cause la politique du Parti saskatchewanais

Alors que les élections partielles approchent à grands pas en Saskatchewan, l’ancien député du Parti saskatchewanais Mark Docherty a critiqué la politique de ce parti. Ce dernier était invité à participer au balado « The SKoop », où il a affirmé que l’approche du parti au pouvoir ne résonne plus auprès des électeurs.

Mark Docherty a été le député de dans la circonscription Regina Coronation Park pour le Parti saskatchewanais pendant près de 12 ans et il a démissionné de ce poste en février dernier.

Il affirme que la croissance économique tant vantée par la province avec le slogan growth that works for everyone (une croissance qui fonctionne pour tout le monde) ne cadre pas avec la réalité.

Selon lui, les Saskatchewanais luttent pour joindre les deux bouts.

Si je dis ce message à quelqu'un, il me regarde d'un air abasourdi. Ils ne comprennent pas et se demandent ce que vous avez fait pour eux , indique-t-il.

Mark Docherty ajoute qu'il avait du mal à répondre aux questions des gens quand ils lui demandent pourquoi ils devraient voter pour le Parti saskatchewanais.

Ils disent : pourquoi devrions-nous voter pour vous ou pour le Parti saskatchewanais ? Avant, j'avais une réponse, cette fois-ci, c'est difficile. Si vous êtes là pour servir les gens et c'est votre travail, alors servez-les , affirme-t-il.

Mark Docherty a également déclaré qu'aucune nouvelle infrastructure n'avait été construite dans la circonscription de Regina Coronation Park.

Les électeurs m'ont demandé : qu'avez-vous fait pour nous ? Quel est votre bilan? Quelle infrastructure a été mise en place en ce qui concerne la circonscription de Regina Coronation Park ? J'ai regardé et je me suis dit que rien n'a été fait. Je ne savais pas quoi dire , se désole-t-il.

Ses propos interviennent alors qu'une campagne électorale est en cours dans les circonscriptions de Regina Coronation Park, de Regina Walsh Acres et de Lumsden-Morse.

Les élections partielles sont prévues dans ces circonscriptions le 10 août prochain.

Le directeur général du Parti saskatchewanais, Patrick Bundrock, rejette ces commentaires. Selon lui, le parti au pouvoir a été impliqué dans plusieurs projets à Regina, y compris le financement opérationnel des écoles et un nouveau centre de soins d'urgence.

Mark était très respecté et c'était un excellent député. Nous sommes maintenant en campagne. Nous soutenons pleinement Riaz Ahmad, notre candidat. Il fait un travail de campagne formidable et nous sommes là pour gagner , a déclaré Patrick Bundrock.

De son côté, la cheffe du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD), Carla Beck, estime que Mark Docherty n'est pas le seul membre du Parti Saskatchewanais à avoir du mal à vendre le slogan de Scott Moe aux gens qui savent que ce gouvernement ne travaille pas pour eux .

Avec les informations de La Presse canadienne