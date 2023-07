Les coupures d’électricité se succèdent depuis plusieurs mois dans la municipalité de Chénéville, dans la MRC de Papineau en Outaouais. Une situation qui a des conséquences fâcheuses pour les citoyens et les commerçants.

Geneviève Blais est la propriétaire de la pâtisserie Miss Macaron. À cause des coupures d’électricité récurrentes à Chénéville, Mme Blais affirme avoir perdu 5000 dollars en macarons, en nourriture et en équipements.

Pour une petite entreprise comme moi en démarrage, c’est énorme, souffle-t-elle. J’ai l’impression que c’est pire que jamais. [Les coupures] d’électricité [font] en sorte que des équipements ont arrêté de fonctionner, qu’on a dû jeter. C’est très difficile, ce sont des pertes financières énormes, c’est rendu très lourd pour nous. Puis, ça arrive souvent.

Mme Blais est loin d’être un cas isolé. Sébastien Lalonde est le propriétaire de la buvette gourmande : Chez Seb. Il explique que l’été, c’est l’occasion de remplir les poches pour l’hiver .

Or, les affaires sont mises à mal avec ces coupures à répétition.

Des pannes récurrentes comme on a connues, ça tache énormément la possibilité de pouvoir faire des sous pour pouvoir bien faire les choses pour passer un hiver moins difficile , ajoute-t-il.

On lance un cri du cœur pour les entreprises et les familles. On a besoin que le gouvernement [passe à l'] action.

Des réponses sont réclamées

Pour le maire de la municipalité, Maxime Proulx-Cadieux, il est temps qu’Hydro-Québec trouve des solutions.

Les citoyens sont fâchés, on ne se le cachera pas. Je fais du terrain, des téléphones, je reçois des messages, on regarde les réseaux sociaux [et] les gens sont fâchés. Ils veulent des réponses , dit-il.

De son côté, Hydro-Québec affirme que la multiplication des événements météo, dont le derecho , fragilise davantage la végétation et par conséquent amplifie les pannes en Outaouais .

Les arbres [et] les branches qui sont plus fragiles viennent en contact avec le réseau d'Hydro-Québec puis provoque malheureusement les pannes de courte et de longue durée , explique Alain Paquette, conseiller-relations avec le milieu à Hydro-Québec pour la région de l'Outaouais.

Cependant, Hydro-Québec travaille d'arrache-pied pour réparer le réseau dans les secteurs concernés par les différentes coupures, souligne M. Paquette.

Il y a plus de 2000 arbres qui ont été abattus au cours des deux dernières années, en plus de travaux d’élagage majeurs. On a remplacé plusieurs équipements. On a ajouté des disjoncteurs télécommandés pour permettre de réaliser certaines manœuvres à distance. [...] Hydro-Québec évalue différentes pistes pour améliorer l’ensemble du réseau de distribution de transport dans la région de l’Outaouais , détaille M. Paquette.

Être proactif

En attendant que le réseau électrique soit plus fiable, les entrepreneurs rencontrés ont trouvé des solutions pour éviter d’être à la merci des intempéries.

Cet été, j’ai préféré investir dans des équipements de crèmerie qui allaient me rapporter plus selon moi. L’été prochain, ça va être une génératrice. Il faut comprendre qu’il y a des coûts qui sont associés à ça , fait valoir Mme Blais.

M. Lalonde possède une génératrice, ce qui lui permet de continuer à servir ses clients même après une coupure d’électricité. Mais il espère tout de même retrouver une certaine normalité.

On demande aux gens d’être conciliants, aux entrepreneurs aussi. Je crois que la patience commence à manquer un peu. Les gens ressentent une petite peur ou sont fâchés. Je trouverais ça plate que ça fasse partie de l’équation, que ça fasse partie de notre réalité. J’aimerais qu’on puisse rassurer les gens , conclut-il.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet et de Rémi Authier