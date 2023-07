Un quota exploratoire de sébaste pour des pêcheurs madelinots

Les 21 membres du Regroupement des pêcheurs de sébastes des Îles bénéficieront d’un quota total de 373 tonnes en vue d’une pêche expérimentale de cette espèce. Il s'agit d'un soulagement pour les pêcheurs d’appâts durement touchés par le moratoire sur la plie rouge et la limande à queue jaune, en vigueur depuis février dernier.

On est vraiment dans les dernières étapes en vue des allocations commerciales et d’une ouverture éventuelle de la pêche au sébaste , a récemment confirmé la députée fédérale de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier.

La nouvelle est bien reçue dans l’archipel, selon le président du Regroupement des pêcheurs d'appâts des Îles et de l’Association des pêcheurs de sébastes des Îles, lancée en février dernier.

Pour Jean-Bernard Bourgeois, cette annonce est le signe que le retour officiel de cette pêche est imminent , bien que le sébaste fasse toujours l'objet d'un moratoire dans le golfe du Saint-Laurent, et ce depuis 1995. C’est la relance d’une pêcherie qui a été laissée de côté pendant près 30 ans , estime-t-il.

Il faudra toutefois former les pêcheurs à cette activité, délaissée depuis des années. Ce qu’on veut faire, c’est d’emmener des pêcheurs en mer, des pêcheurs qui ont de l'expérience, mais de les jumeler avec la technologie d'aujourd’hui , explique M. Bourgeois.

Selon lui, certains autres pêcheurs n’ont encore jamais eu affaire au sébaste, un poisson prédateur de la crevette nordique, désormais menacée. Est-ce que ce sera facile? Peut-être que non, mais chose certaine, les pêcheurs sont prêts et veulent être des acteurs clé , martèle Jean-Bernard Bourgeois.

Il rappelle d'ailleurs que l'équipement nécessaire a évolué depuis les années 1990. Ça va prendre un gréement plus important, un chalut qui est plus gros [...] , ajoute M. Bourgeois. On veut faire une pêche durable [...] qui va ménager les fonds marins au maximum.

Dès l'automne prochain?

Avec les quotas disponibles jusqu’au 14 mai 2024, la pêche au sébaste devrait commencer l’automne prochain et se poursuivre au printemps, selon M. Bourgeois.

L'objectif à court terme sera de fabriquer des appâts. Nous, ultimement, à moyen et long terme, on veut que le sébaste sorte de la mer, mais qu'il se retrouve dans les assiettes , précise le Madelinot.

La pêche expérimentale au sébaste est actuellement autorisée pour un quota total de 5000 tonnes dans le golfe du Saint-Laurent. L'ouverture de la pêche commerciale de cette espèce se fait pour l'instant attendre.