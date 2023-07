L’adaptation des villes aux changements climatiques est inévitable, dit Legault

Lors de son passage à Normétal, en Abitibi-Ouest, où la communauté se relève de la menace des incendies de forêt, le premier ministre François Legault a souligné que des leçons doivent être tirées de cette saison sans précédent où des millions d'hectares ont été ravagés par les flammes.

C'est certain qu'il va falloir envisager d'avoir des tranchées à certains endroits pour que, si jamais il y a un feu, il ne se rende pas jusqu'aux maisons. C’est sûr qu’il faudra regarder ça. On investit déjà plus d'un milliard et demi en adaptation aux changements climatiques et il va falloir continuer de le faire , a affirmé M. Legault.

La voie est ainsi tracée pour que des travaux d'aménagement soient envisagés dans d'autres municipalités.

Selon François Legault, les experts devront être consultés et des modélisations seront à effectuer afin de tenter de déterminer ce qui se dessinera comme scénarios d’avenir. Chose certaine, il y a un post-mortem à faire , a reconnu le premier ministre.

Le premier ministre Legault visite ici une tranchée pratiquée autour de Normétal pour protéger le village des feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Des aménagements en amont

À Normétal comme à Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec, ou à Senneterre, en Abitibi-Est, les combattants des feux de forêt ont aménagé dans l’urgence d'immenses tranchées de 40 mètres de largeur dans l’espoir de freiner les brasiers.

Ça fait à peu près deux ans que la SOPFEU nous parle de nettoyer les tours de village, les tours de chalet, mais on prenait ça à la légère. Maintenant, il faudra être un peu plus sérieux avec ça. Ici, à Normétal, ça s’est fait à toute vitesse parce que ça pressait , a mentionné la directrice du Service incendie de Normétal, Doris Nolet.

Ce n’est pas tellement beau, mais si les villages qui ont beaucoup de résineux prenaient la peine de faire quelque chose de beau avant que ça arrive, ce serait possible. Pourquoi ne pas planter des feuilles ou des arbres fruitiers? Je pense qu'il va falloir s'en aller vers ça , a soutenu Mme Nolet.

Visite rassurante pour Normétal

Le premier ministre Legault a reçu en cadeau quelques produits de la Boulangerie Lacroix des mains de sa copropriétaire, Sandrine Lacroix, lors de son passage à Normétal, sous l'œil amusé de la députée Suzanne Blais. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Pour le maire de Normétal, Ghislain Desbiens, cette visite de François Legault dans sa localité a été rassurante.

C'est surprenant que le premier ministre vienne dans un petit village comme ici. Je suis très heureux, parce que la population l'a vu et voit aussi que le gouvernement s'occupe des petits villages. M. Legault a dit que si on avait besoin de subventions, qu'il fallait tout simplement les demander, qu'il en avait en masse. Juste ça, c'est assez pour nous encourager , a raconté M. Desbiens.

Je trouve important que M. Legault soit venu ici, pour les citoyens de Normétal et pour les pompiers qui ont travaillé fort, a enchaîné Doris Nolet. On a vécu beaucoup de stress. C'était très émotif pour nous, parce que c'est notre village. Puis de voir que M. Legault prenne la peine de se déplacer pour nous rencontrer, je crois que ça fait du bien. C'est bon pour le moral.

François Legault discute ici avec des agents de la SOPFEU près d'une tranchée. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

De l'aide pour les entreprises

Évacuée deux fois en juin et menacée par un véritable monstre de feu d’une ampleur colossale qui a atteint près de 10 fois la superficie de l’île de Montréal, la petite ville nordique de Lebel-sur-Quévillon a été contrainte à une fermeture de quatre semaines, rappelle son maire, Guy Lafrenière.

C’est pas une année facile. Tous nos commerces vont avoir de la misère tout l’été et on n'aura pas de tourisme parce que la forêt est fermée. Nous allons avoir besoin d’aide, absolument , a-t-il insisté.

François Legault a reconnu que la lutte a été sans précédent à Lebel-sur-Quévillon, notamment en raison de la présence de l’usine Nordic Kraft, qui contient de grosses quantités de produits chimiques hautement inflammables. Le travail sans relâche des pompiers et des travailleurs de l’usine a permis d’éviter le pire.

Le premier ministre Legault assure qu’il ne laissera pas tomber les entreprises.

On a avancé de l'argent aux entreprises pour qu'elles soient capables de payer les travailleurs forestiers, incluant ceux qui devaient faire des travaux sylvicoles, et on n'exclut pas, une fois qu'on aura le portrait exact de la situation, que certains prêts soient convertis en subventions pour aider les entreprises qui ont vraiment besoin d’aide , a indiqué François Legault.

Le chef du gouvernement provincial ajoute que chaque cas sera analysé, tant pour les grandes entreprises que pour les plus petits commerçants.