Des manifestants bloquent toujours l’accès principal à la décharge du Chemin Brady

Une vingtaine de manifestants sont toujours présents au Chemin Brady et bloquent l’accès au principal dépotoir de Winnipeg lundi, malgré une injonction leur demandant de quitter les lieux depuis vendredi.

Un drapeau du Manitoba avec les mots Heather sans coeur (Heartless Heather) était monté sur un mât lundi matin. La raison, c’est le déni des familles, de la justice, de la dignité et de leur permettre de faire leur deuil , explique l’une des manifestantes, Melanie Berestan.

Ouvrir en mode plein écran Un drapeau du Manitoba recouvert des mots "Heather sans coeur" flotte au-dessus du camp installé sur la route menant à la décharge. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

Ça ne fait aucune référence aux propos du ministre des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller, assure une autre manifestante : On réfléchissait simplement à l’image que [Heather Stefanson] renvoie et c’est juste sorti ainsi, explique Diane Bousquet. On a fait un tiktok sur ça et c’est finalement le hashtag qui s’est imposé .

Le groupe de manifestants prévoit de faire un powwow dans la journée, en attendant une potentielle intervention policière.

Une injonction en vigueur depuis vendredi

Vendredi, la Ville de Winnipeg avait obtenu une injonction de la part d’un tribunal exigeant que les manifestants rétablissent l’accès au principal dépotoir municipal. Ils devaient quitter les lieux avant 18 h, mais Radio-Canada avait constaté qu’ils étaient toujours sur place en soirée et que la police n'était pas intervenue.

Publicité

Finalement, les manifestants sont restés toute la fin de semaine sur place et ont annoncé qu’ils n’opposeraient pas de résistance lors de l’intervention policière.

Dimanche, Joseph Munro, le leader du Camp Morgan érigé près de la décharge du chemin Brady, avait affirmé s’attendre à ce que la police intervienne. Cependant, il ajoutait que deux tipis et un wigwam allaient rester sur place afin de rappeler l’importance de ce lieu pour les manifestants.

L’injonction obtenue par Winnipeg stipule d’ailleurs que les protestataires devaient pouvoir rester sur place ou à proximité et qu’ils avaient le droit de distribuer des tracts aux automobilistes.

Les manifestants comptent ériger un autre camp à l’extérieur du Musée canadien pour les droits de la personne, afin de poursuivre leurs revendications pour que des fouilles soient effectuées au dépotoir Prairie Green, situé au nord de Winnipeg, pour retrouver les restes de deux femmes autochtones qui seraient victimes d’un tueur en série.