Mettre en lumière la réalité des enfants en centre jeunesse, c’est ce que souhaitait faire un couple de Lévis en traversant le Canada à vélo. Guy Dominique et Marie-Ève Jalbert ont comme objectif de récolter 30 000 dollars pour la construction d’une salle multisensorielle au centre de réadaptation de Lévis.

Ça peut-être des murs d’escalade, ça peut être du matériel éducatif qui est vraiment fait pour développer leur capacité psychomotrice , lance Guy Dominique. Le jeune retraité est bien placé pour connaître les besoins de ces enfants au lourd passé , alors qu’il a travaillé 35 ans en centre jeunesse, dont 20 ans comme éducateur.

Le couple à leur arrivée en Alberta.

Les enfants qui vivent dans ce centre ont entre 4 et 11 ans. Pour ceux qui ont dû quitter leur milieu familial, ce centre représente souvent le dernier rempart.

Ce sont des enfants qui ont vécu de la violence, de la négligence, de l'abus et de l’abandon , dit-il.

Quand tu as appris dans la vie que le monde est hostile et dangereux, tu n’as pas le goût d’aller t’amuser comme un autre enfant.

Guy Dominique et Marie-Ève Jalbert devant le Lac Louise en Alberta

Parti de l’Ouest canadien depuis le 10 mai dernier, le couple a déjà parcouru les 5 000 kilomètres qui séparent Vancouver et Lévis. On le sait que ça touche les gens parce qu’on est à moins de 5 000 dollars de notre objectif de 30 000 , souligne Marie-Ève Jalbert.

Cette traversée du Canada était d’abord le projet de M. Dominique, mais sa conjointe a accepté de le suivre jusqu’à Lévis. L’homme poursuivra la traversée jusqu’à Terre-Neuve qu’il devrait terminer à la mi-août.

Le couple sur leur vélo à Lévis

Manque de famille d’accueil

Les besoins de la clientèle des enfants de 6 à 11 ans sont grands. L'unité pour les plus jeunes du Centre de réadaptation de Lévis est surpeuplée, ces jours-ci 16 enfants y sont hébergés alors que la capacité est de huit.

Même si beaucoup d’autres options sont envisagées avant de venir au centre de réadaptation, on se retrouve dans un contexte de débordement , indique Michel Gendron, coordonnateur de l’hébergement au Centre de réadaptation du programme jeunesse.

Avoir plus de familles d’accueil nous aiderait à pouvoir amener ces jeunes directement dans des familles et non avoir recours à ce centre de réadaptation en dernier recours , ajoute-t-il.

Avec la collaboration de Camille Carpentier