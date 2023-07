Une équipe de recherche du Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis a révélé que les gens qui avaient recours à l’intelligence artificielle (IA) générative ChatGPT augmentaient leur productivité.

Partant de la prémisse selon laquelle l'automatisation a historiquement déplacé les travailleuses et les travailleurs, désormais dépassés, hors des usines, le MIT a cherché à savoir si l’ IA générative allait perturber de la même manière le marché du travail pour les gens instruits.

L’équipe de recherche a ainsi mis à l’épreuve 453 personnes détenant un diplôme d’études supérieures.

Les participants et participantes ont effectué une première tâche d’écriture professionnelle – rédiger un communiqué de presse, des rapports succincts ou des courriels sensibles, par exemple.

Publicité

Une fois cette tâche terminée, la moitié du groupe, sélectionnée aléatoirement, a eu accès à ChatGPT pour les tâches rédactionnelles suivantes.

Résultat : les membres de ce groupe ont réussi à réduire de 11 minutes, soit 40 %, le temps moyen nécessaire à l’accomplissement de la tâche, et en ont amélioré la qualité de 18 %.

Ces personnes étaient aussi deux fois plus susceptibles de déclarer [avoir eu recours à ChatGPT] dans leur emploi deux semaines après l'expérience , peut-on lire dans l’étude (Nouvelle fenêtre).

Les participantes et participants qui devaient utiliser ChatGPT étaient plus productifs, plus efficaces et appréciaient davantage les tâches.

Réduire le fossé

Selon l’équipe de recherche, ces données montrent que ChatGPT pourrait jouer un rôle clé pour réduire le fossé entre la main-d’œuvre qualifiée et la main-d'œuvre non qualifiée : Les inégalités entre les travailleurs et les travailleuses pourraient soit diminuer si les personnes à faible capacité étaient davantage soutenues par ChatGPT, soit augmenter si celles à capacité plus élevée avaient les compétences nécessaires pour tirer parti de la nouvelle technologie.

Ce sont les personnes les moins compétentes qui ont le plus profité de ChatGPT , souligne l’étude.

Ne reste qu’à voir comment cela se traduira dans le monde réel du travail.

Avec les informations de Mashable