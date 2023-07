Deux mères agressées par leur fils près de Magog

Deux mères de famille ont été agressées par leur fils durant la fin de semaine. Les événements se sont déroulés à Magog et à Austin.

Le 14 juillet vers 16 h, les policiers de la Régie de Police de Memphrémagog (RPM) ont répondu à un appel pour une femme de 59 ans qui affichait des blessures graves.

La victime a été retrouvée dans sa résidence d’Austin par une amie qui avait rendez-vous avec elle.

Les policiers ont été informés par les ambulanciers qu’il y avait une victime gravement blessée qui devait être transportée au centre hospitalier de Magog. Sur place, les policiers ont découvert la présence du fils de la dame. Les policiers ont procédé à son arrestation pour voie de faits graves ayant causé des lésions corporelles majeures , explique le lieutenant de la RPM , Carl Pépin.

Publicité

Le fils, âgé de 38 ans, est le principal suspect dans l’infliction des blessures que la femme a subi.

Au moment d’écrire ces lignes, trois jours après l’incident, la victime est toujours entre la vie et la mort et les médecins craignent pour sa vie. On parle de blessures importantes au visage et de traumatismes très importants , ajoute Carl Pépin.

La Sûreté du Québec (SQ) collabore avec les policiers de Magog dans le dossier, compte tenu de la situation. Elle a dépêché une équipe sur la scène de crime pour faire une reconstitution des évènements.

L’accusé, bien connu des services policiers, a comparu à la Cour du Québec par visioconférence en fin de semaine. Il est actuellement détenu et comparaîtra à nouveau lundi, précise Carl Pépin.

Agression à Magog

Une seconde mère de famille a sollicité l’aide des policiers de la RPM pour une situation semblable à celle du 14 juillet. Cette fois, les événements se sont déroulés le 15 juillet.

Publicité

Elle a contacté les policiers après une conversation avec son fils qui l’a effrayée.

Il s’est présenté chez sa mère fortement intoxiqué par la drogue et l’alcool. L’homme avait des reproches à faire à sa mère et s’est installé au salon en mettant la musique très fort , rapporte le lieutenant Carl Pépin.

Ce dernier a utilisé sa clé pour entrer dans la maison de sa mère, qui lui a demandé de quitter les lieux et de baisser le volume. Des menaces de mort ont alors fusé de la bouche du fils. Il a proféré des insultes, puis a quitté le domicile. La victime a ensuite barricadé sa porte et a contacté les services d’urgence sans tarder.

La dame a été très apeurée et a contacté les policiers pour procéder à l'arrestation de son fils pour profération de menace et introduction par effraction dans sa maison.

L’individu est bien connu des agents de la paix. Ce dernier a un historique de voies de fait graves sur sa mère et y aurait même fait allusion avant de quitter le domicile.

Le suspect a été localisé à la Pointe Merry, où les agents ont procédé à son arrestation. Il comparaitra par visioconférence lundi et demeure détenu pour la suite des procédures.