Le gouvernement de l’État du Maine a récemment créé une commission pour vérifier si d’anciens militaires américains ont été exposés à l’agent Orange ou à d’autres défoliants toxiques lorsqu’ils se sont entraînés dans la base des Forces armées canadiennes de Gagetown, au Nouveau-Brunswick.

Le président du Sénat du Maine, Troy Jackson, est à l'origine de cette démarche. Il défend la cause d’anciens réservistes de sa circonscription électorale, Aroostook, qui soutiennent être injustement traités par leur propre gouvernement.

Des milliers de membres de la Garde nationale américaine se sont entraînés à Gagetown au début des années 1970.

L’idée était que nous devrions au moins créer une commission pour que ces personnes aient l’occasion d’en parler et d’éclaircir ce qui a apparemment été un problème très difficile pour les militaires du Maine , explique Troy Jackson.

Un défoliant testé à Gagetown

L’agent Orange, un défoliant toxique, a notamment servi durant les conflits armés au Vietnam et au Cambodge pour éliminer la végétation qui dissimulait des combattants.

Les États-Unis ont reconnu les torts causés à leurs militaires exposés à ce produit en Asie du Sud-Est. D’anciens soldats qui disent souffrir pour cette raison de plusieurs problèmes de santé, dont certaines formes de cancer, ont reçu une aide financière de leur gouvernement.

Mais les membres de la Garde nationale, un corps de réservistes, n’ont pas droit à un dédommagement parce qu’ils n’ont pas combattu au Vietnam et qu’ils n’ont pas le même statut que les autres anciens militaires.

L'agent orange, un défoliant et herbicide hautement toxique, a été testé à la base militaire de Gagetown au Nouveau-Brunswick dans les années 60. (Photo d'archives)

D’anciens militaires américains estiment que le gouvernement du Canada a des preuves qui pourraient leur donner droit à un dédommagement.

Ottawa a créé en 2007 un fonds de 95,6 millions de dollars pour indemniser les soldats canadiens qui ont pu être exposés à l’agent Orange lorsque les forces américaines ont testé ce produit à petite échelle à Gagetown.

Le ministère de la Défense nationale assure qu’il ne s’agissait que de deux barils d’agent Orange et d’un autre produit chimique, l’agent Pourpre, et que l’épandage n’a eu lieu que durant trois jours en 1966 et quatre jours en 1967.

L'espoir d'anciens militaires américains

L’agent Orange est lié au diabète de type 2 et à plus d’une dizaine de formes de cancer, selon l’ancien officier américain Jim Gehring, membre d’un groupe d’anciens militaires d’Aroostook.

Selon M. Gehring, plusieurs membres de son association disent avoir vu de l’épandage lors de leur entraînement à Gagetown. Il dit qu’ils ont vu un terrain où l’épandage venait d’avoir lieu et qu’il y avait de nombreux animaux morts dans les environs.

Jim Gehring précise que les membres de son groupe demandent seulement au gouvernement américain de payer leurs soins médicaux comme il le fait pour d’autres anciens militaires.

Le sénateur américain Troy Jackson défend la cause d'anciens militaires de sa circonscription électorale au Maine qui soutiennent être injustement traités par leur propre gouvernement.

Le sénateur Troy Jackson ne s’attend pas à ce que le gouvernement canadien accorde une aide financière aux anciens militaires américains, mais il espère qu’Ottawa leur dise la vérité sur ce qui s’est passé à Gagetown.

La nouvelle commission du Maine a jusqu’au 6 décembre pour présenter ses conclusions et ses recommandations.