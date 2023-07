Le Stampede 2023 frôle un record de fréquentation

Les bottes de cowboy ont repris leur place dans les placards à la fin du Stampede de Calgary, mais avec les semelles bien usées. Plus de 1,38 million de personnes ont foulé le parc lors des 10 jours de l’événement, ce qui place 2023 au deuxième rang de l'histoire au chapitre de la fréquentation du Stampede.

Ça a vraiment été un Stampede épique , s’est enthousiasmé le président-directeur général du Stampede, Joel Cowley.

La fréquentation de 2023 n’a pas dépassé le record du centenaire du Stampede, qui avait atteint 1,4 million de visiteurs en 2012, mais elle a permis de tirer un trait sur les années difficiles de la pandémie.

En 2020, avec l’annulation du Stampede, notre organisation a perdu 26 millions de dollars, même après les soutiens gouvernementaux et les réductions de dépenses. En 2021, avec un Stampede plus petit à cause des mesures sanitaires, l’événement a perdu 8,3 millions de dollars , a indiqué M. Cowley. Cette année est ce dont nous avions besoin pour reprendre pied.

Un retour aux profits permettra au Stampede de rembourser ses dettes et d’effectuer les réparations qui avaient dû être laissées de côté. L’organisation souhaite aussi recruter plus d’employés.

Ouvrir en mode plein écran Le Stampede célébrait aussi le 100e anniversaire de la tradition des déjeuners de crêpes, servis gratuitement dans de nombreux endroits de Calgary. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Des retombées pour la ville

Le Stampede se réjouit particulièrement du retour des touristes canadiens et internationaux. Selon l’organisation, près d’un tiers des visiteurs provenaient de l’extérieur de Calgary, ce qui permet d'accroître les retombées économiques du Stampede en dehors des clôtures du parc.

Le gérant du restaurant Porch sur la 17e Avenue, Matt Ostrander, a calculé avoir fait 50 % de plus de revenus qu’à la même période l’année dernière. Nous avons vu beaucoup plus de personnes d’autres pays, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe…

Ouvrir en mode plein écran Une bonne fréquentation au Stampede est une manne économique pour les commerces de vêtements western et de chapeaux de cowboy. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Ça a été [10 jours] extraordinaires, pas seulement pour les restaurateurs, mais aussi pour les hôtels. Ceux du centre-ville sont tous pleins , a ainsi ajouté Ernie Tsu, de l’Association de l’hospitalité de l’Alberta. Il espère que l’effet Stampede se prolongera même après la fin de l’événement.

Des objectifs ambitieux pour 2024

L’organisation, elle, compte déjà dépasser ses bons chiffres de fréquentation en 2024. La rénovation du centre de conférence BMO, partie intégrante du parc du Stampede, sera terminée. La superficie de l’espace sera doublée, ce qui permettra plus de programmation pendant les 10 jours de l’événement.

La construction d’un musée du Stampede, le SAM Centre, sera également finie quelques semaines le Stampede 2024.

Celui-ci se déroulera du 5 au 14 juillet.

Avec les informations de Terri Trembath et Helen Pike