Aucune amende ne sera donnée dans les deux semaines suivant la mise en service de l’antenne de la Rive-Sud de Montréal du Réseau express métropolitain (REM), ont assuré les autorités lundi.

L’inauguration aura lieu comme prévu le 31 juillet, ont-elles déclaré lors d’une séance d’information technique, en matinée. Le lancement sera toutefois précédé de deux journées portes ouvertes organisées par Québec, les 29 et 30 juillet, au cours desquelles le public sera invité à circuler gratuitement entre Montréal et Brossard.

La clientèle commencera à payer le 31 juillet. Cependant, pour les deux semaines qui suivront, les agents de sécurité du REM respecteront une période de tolérance au cours de laquelle de simples avis seront remis aux usagers délinquants, a indiqué Philippe Dubé, de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

L’arrivée du REM risque de chambouler les habitudes de la clientèle, a reconnu Jean-Vincent Lacroix, porte-parole du projet depuis son lancement, en 2016. Moins achalandée, la période estivale était donc le meilleur moment pour lancer ce nouveau service, a-t-il plaidé.

Contrairement au métro, les usagers du REM n'auront pas accès aux rails. L'accès au train se fera par des portes palières.

Parmi les changements auxquels les usagers devront se plier figure notamment le rabattement vers le REM d'une trentaine de lignes d'autobus qui reliaient autrefois la Rive-Sud à Montréal. Le prix des titres a également été revu à la hausse par l’ ARTM dans sa plus récente grille tarifaire afin de refléter la nouvelle offre de service.

Comme c'est déjà le cas avec le bus, le métro et le train de banlieue, la clientèle demeurera en outre responsable de se procurer le bon titre de transport et de valider celui-ci, a souligné M. Dubé lundi. De manière générale, un passage entre la zone A (Montréal) et la zone B (la Rive-Sud) coûtera 4,50 $.

Pour accompagner les usagers comme il se doit, des mesures de mitigation ont été prévues. Un service transitoire par bus , qui demeurera en vigueur jusqu’au 21 août, a été mis en place le long du parcours du REM, par exemple. Une importante campagne de communication a également été préparée.

Deux ans de retard

La date de la mise en service de l’antenne de la Rive-Sud du REM , qui semble cette fois définitive, a été fixée au 31 juillet il y a quelques semaines à peine après de nombreux reports. À l’origine, l’antenne reliant Montréal à Brossard devait être ouverte au public à l’été 2021.

Une « marche à blanc », qui consiste à faire circuler les trains selon les horaires prévus, mais sans passagers à bord, a débuté le 28 juin dernier. Elle se poursuit depuis.

Le bruit des trains, cela dit, provoque un certain mécontentement chez les riverains, notamment dans l’arrondissement du Sud-Ouest – un problème auquel le bureau de projet promet de s'attaquer.

On a fait la précommande de murs antibruit, a souligné Jean-Vincent Lacroix, lundi. On a également commandé des absorbeurs de vibrations pour tester ce mécanisme-là sur certaines portions du tracé afin de voir leur effet.

L’antenne de 16,6 km qui sera mise en service dans deux semaines comptera cinq stations, soit, du sud au nord : Brossard, du Quartier, Panama, Île-des-Soeurs et Gare Centrale. Le trajet devrait durer en tout 18 minutes. La construction d’une sixième gare dans le Sud-Ouest, Griffintown–Bernard Landry, est également projetée.

Cinq stations du REM ouvriront leurs portes dans deux semaines.

À terme, le REM prévoit l'aménagement d'un réseau entièrement électrique de 26 stations sur 67 kilomètres entre le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Le réseau sera connecté aux trois lignes de métro orange, verte et bleue.

Dirigés à distance, c'est-à-dire sans conducteurs, les trains du REM seront en service sept jours par semaine, 20 heures par jour, de 5 h30 à 1 h30 environ.

Le promoteur du projet, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), sera rémunéré par les pouvoirs publics en fonction de l’utilisation du service. Sa branche consacrée aux infrastructures, CDPQ Infra, touchera 0,753 $ par passager-kilomètre, un tarif revu à la hausse le 1er janvier dernier, et ce, même si le REM n’a pas encore accueilli son premier passager.

La phase suivante du projet prévoit l’ouverture de toutes les stations du réseau pour la fin de 2024, à l’exception de la gare de l’aéroport Montréal-Trudeau, qui devrait être prête en 2027.