C’est maintenant chose faite : alors que Métaux Osisko avait annoncé l’an dernier son intention d’exercer son option dans le but d'acquérir l’ancienne mine de cuivre de Murdochville, l'entreprise confirme que la transaction a bel et bien été conclue. Selon elle, l'exploitation minière pourrait y débuter vers 2030.

La convention d’achat est intervenue le 8 juillet avec Glencore Canada. La transaction est chiffrée à 25 millions de dollars américains. Métaux Osisko devient ainsi, après plus de deux ans de démarches, l'unique propriétaire du projet de Mines Gaspé.

On y est arrivés! On est très heureux et soulagés. Ça a pris beaucoup de temps, mais pour nous, c’est une grande étape de franchie.

Une première entente avait été conclue entre les deux organisations en mars 2022. Glencore Canada accordait alors à Métaux Osisko l’option exclusive d’acquérir 100 % de ses intérêts dans la mine à ciel ouvert. La compagnie souhaitait toutefois déterminer si son exploitation était rentable à long terme avant de confirmer sa décision.

Ouvrir en mode plein écran Robert Wares, président et chef de la direction de Métaux Osisko, photographié lors de sa présentation du projet de relance de la mine de Murdochville, en septembre 2022 Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Québec avait également exigé une réévaluation environnementale du site avant de permettre le transfert des titres. Le président du conseil et chef de la direction de Métaux Osisko, Robert Wares, confirme avoir obtenu cette autorisation il y a deux ou trois semaines .

Publicité

Objectif : 2030

Plusieurs autres analyses doivent encore être menées au cours des prochaines années, dont une étude d’impact environnemental. Les forages exploratoires se poursuivront également durant cette période. M. Wares s’attend à ce que des démarches d’environ quatre à cinq ans précèdent la construction de la mine.

L'aménagement de cette dernière pourrait quant à lui s'étendre sur environ deux ans.

Ce n’est pas pour demain.

M. Wares convient qu'il s'agit d'un long processus , bien qu'il soit relativement court si on le compare aux échéanciers de projets similaires ailleurs dans le monde.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 600 citoyens résident actuellement à Murdochville (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

À terme, la mine pourrait employer entre 700 et 800 personnes, selon Métaux Osisko. La relance des activités sur place nécessiterait toutefois d'importants investissements, notamment dans le but de mettre à niveau les réseaux d'aqueduc et d'égouts de Murdochville.

Publicité

Robert Wares explique qu’aucune discussion formelle n’a encore eu lieu à ce sujet avec la Ville, mais il s’attend à ce que l’entreprise qu'il dirige contribue financièrement aux réfections requises. Si on veut attirer des travailleurs, il y a énormément de travaux à faire à Murdochville.

Encore du cuivre à profusion

Métaux Osisko est optimiste de pouvoir rentabiliser une éventuelle exploitation à Murdochville. Les excellents résultats de forage obtenus l’an dernier au Mont Copper confirment notre conviction quant au grand potentiel de valeur de cet actif […] , souligne Robert Wares.

Ouvrir en mode plein écran Environ 125 personnes étaient allées à la rencontre des dirigeants de Métaux Osisko pour parler du projet relance de la mine, l'automne dernier (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le gestionnaire indique que le gisement ciblé est similaire à celui qui a été exploité pendant une quarantaine d'années à Murdochville. On parle d’environ trois milliards de livres de cuivre , résume le chef de la direction. Métaux Osisko avait d'ailleurs mentionné, en avril dernier, que la minéralisation du site de la mine à ciel ouvert allait au-delà de ses estimations initiales.

Une entente a également été signée avec Glencore Canada en vue de l’achat de 100 % des concentrés produits à Mines Gaspé , peut-on lire dans le communiqué publié par la compagnie.

Avec les informations de Véronique Duval