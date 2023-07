Pessamit a maintenant son propre kiosque touristique dans le but de transmettre la culture innue aux visiteurs. Le bureau touristique est situé près de la station-service Takutaut, en bordure de la route 138.

Dans son petit kiosque, Anouk St-Onge accueille les touristes pour les orienter et leur donner des informations sur sa communauté. La guide touristique a suivi une formation de six mois pour faire ce qui la passionne.

Anouk St-Onge précise que la formation en tourisme est née d’une collaboration avec le conseil des Innus de Pessamit et le Collège Mérici. C’est le fun de partager l’histoire qu’on a pu vivre, ce que nos arrière-grands-parents ont pu faire dans le temps , explique-t-elle.

Le kiosque, c’est vraiment pour transmettre l’innu-aimun (la langue innue) et la culture innue , poursuit Anouk St-Onge. Des circuits guidés ou autonomes sont également offerts pour découvrir les attraits touristiques environnants.

En arrière, il y a un petit lac où on loue des canots. On parle de notre histoire. On fait des circuits guidés et vous avez aussi des circuits autonomes. On a aussi de l’artisanat à vendre , énumère la guide touristique.

Ouvrir en mode plein écran Les visiteurs peuvent louer des canots pour faire des sorties sur le lac derrière la station-service. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Anouk St-Onge soutient que Pessamit veut relancer le tourisme dans la communauté depuis la fermeture du Centre de villégiature de Papinachois, qui date d’une quinzaine d’années.

Sans pouvoir quantifier l’achalandage, la guide observe que les curieux sont nombreux à se présenter au kiosque, inauguré lundi dernier. Celui-ci est ouvert tous les jours de 9 heures à 17 heures jusqu’à la mi-octobre.