Bleu Jeans Bleu en force au Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles

Le comité organisateur du Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles dresse un bilan positif du 29e festival alors que près de 2300 spectateurs ont assisté à la prestation de Bleu Jeans Bleu samedi. L'ajout de bracelets électroniques n'a toutefois pas permis d'éviter la formation de longues files d'attente pour accéder au site.

Le coordonnateur de l’événement, Christophe James, se réjouit de l’achalandage observé la fin de semaine dernière. Particulièrement avec Bleu Jeans Bleu, les familles étaient très excitées de les voir , souligne-t-il en entrevue à Bonjour la Côte lundi.

Le spectacle a toutefois été retardé en raison des longues files d'attente pour entrer sur le site. Christophe James estime toutefois que l'ajout des bracelets électroniques, une nouveauté cette année, a permis d’accélérer l’entrée des festivaliers.

Les bracelets, qui permettaient aussi aux spectateurs de payer leur consommation, ont facilité le service au bar, souligne le coordonnateur du festival. Le mot qu’on utilisait le plus était "fluidité". Le monde était capable d’aller au bar et de revenir cinq secondes plus tard. Ça allait tellement rapidement qu’on ne perdait pas de temps , indique-t-il.

Plusieurs artistes ont animé la fin de semaine, dont Koriass, DJ Champion et Matiu qui ont marqué la soirée d’ouverture.

Cap sur le 30e anniversaire

Le Vieux-Quai en Fête soufflera ses trente bougies l’an prochain. Christophe James assure que cette mouture sera marquée du sceau de l’ambition.

On veut donner le micro aux voix uniques de la Côte-Nord. On pense que l’an prochain on pourrait en mettre plus dans la programmation si on a la capacité.

Ouvrir en mode plein écran Christophe James désire bonifier le festival pour les 30 ans de l'événement. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Cette année, les artistes Matiu, Ben Touzel et Killing Daisies, tous originaires de la Côte-Nord, ont foulé la scène du Vieux-Quai en Fête.

Christophe James souhaite aussi que la programmation soit plus imposante et veut multiplier le nombre d'activités familiales en 2024.

Pour concrétiser ces plans, le coordonnateur compte obtenir davantage de subventions et de commandites, tout en augmentant la vente de billets et de consommations.

Les bénévoles, dont une centaine a assuré la tenue de l’événement cette année, seront tout aussi recherchés l'an prochain, selon Christophe James.