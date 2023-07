Juillet rime avec congé pour la majorité des élèves du secondaire au Québec. Cependant, pour environ 20 000 jeunes, la préparation aux examens de reprise et les cours d’été feront partie intégrante de leur horaire.

Au cours de l’année, l’organisme Alloprof a assisté près de 7000 élèves dans la réussite de leurs cours et examens. C’est le double de l’année scolaire précédente.

Jusqu’au 31 juillet 2023, les enseignants d’Alloprof continuent de répondre aux questions par clavardage ou par téléphone. Le site web a également été travaillé pour offrir des exercices permettant de consolider la matière vue dans les derniers mois.

Simulations d’examen et récupération interactives s’ajoutent aux outils disponibles.

À lire aussi : Deux fois plus d'enseignants chez Alloprof pour répondre aux questions des élèves

L’outil de prédilection pour surmonter les difficultés scolaires, ce sont nos récupérations interactives en ligne, appelées MiniRécups. Depuis leur création, le nombre de notions couvertes ne cesse d’augmenter, car on sait que c’est un outil efficace pour réviser et pratiquer les notions problématiques , explique la porte-parole d’Alloprof, Eveline Trudel-Fugère, dans un communiqué.

Publicité

Une seconde chance

Pour l’été 2022, plus de 18 500 élèves du secondaire ont dû passer des examens de reprises dans diverses matières. Pour les finissants, c’est l’épreuve unique de français qui a été la plus fréquentée, suivie des épreuves de sciences et technologies, puis de mathématiques.