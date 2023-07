Contrat de 65 M$ pour l’usine de biométhanisation en Mauricie

Énercycle confie la construction et la gestion de l’usine de biométhanisation sèche et de compostage au consortium Énergère. Le coût de la construction est estimé à 65 millions de dollars.

La future installation sera située à Saint-Étienne-des-Grès et devrait entrer en fonction en 2026. Elle aura une capacité annuelle de 35 000 tonnes de matières organiques.

Énergère sera responsable du financement, de la conception, de la construction, de l’opération et du maintien de l’usine , peut-on lire dans le communiqué publié lundi par Énercycle, l’organisme qui s’occupe de la gestion des matières résiduelles de 37 municipalités de la Mauricie.

Le contenu des bacs bruns sera donc éventuellement acheminé dans les tunnels de biométhanisation afin d’en extraire le biogaz . Le biogaz sera ensuite purifié à l’usine de Waga Energy, qui se trouve sur le même site, pour ainsi en faire du biométhane.

Le biométhane produit à Saint-Étienne-des-Grès sera vendu à Énergir, ce qui pourrait générer des revenus de 800 000 $ par année, selon Énercycle.

L’entreprise québécoise Énergère va aussi s’occuper de disposer du compost qui restera après la transformation des matières. Une partie sera redistribuée aux citoyens et des partenariats avec des entreprises agricoles seront également établis , indique Énercycle.

En ce moment et jusqu’à la mise en fonction de la nouvelle usine, les matières récoltées dans les bacs bruns sont d’abord envoyées à Saint-Étienne-des-Grès, puis sont transportées à Montréal, dans un site opéré par EBI.

Énercycle gère les matières résiduelles des municipalités de la MRC de Maskinongé, des Chenaux, de Mékinac ainsi que des villes de Trois-Rivières et de Shawinigan.

À propos d'Énergère