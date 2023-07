Muskrat Falls : 9000 nouveaux équipements doivent être installés

Quelque 9000 nouveaux équipements doivent être installés pour résoudre un problème qui perturbe depuis des années les lignes de transmission du projet hydroélectrique de Muskrat Falls.

L’installation des nouveaux dispositifs, qui visent à stabiliser les fils électriques d’environ 160 pylônes électriques, ne sera pas simple. Selon Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, les travaux s’étaleront sur quatre ans.

Environ 5 % des 3200 pylônes du Labrador Island Link (LIL) – un réseau de transmission de 1100 km reliant la centrale de Muskrat Falls, au Labrador, jusqu’à la région de Saint-Jean, à Terre-Neuve – sont munis d’équipements appelés ridoirs censés réguler la tension et la longueur des fils électriques.

Depuis 2020, le LIL a enregistré cinq pannes liées aux ridoirs défectueux, selon Hydro T.-N.-L. Lorsque les ridoirs ne fonctionnent pas correctement, les vents et la pluie verglaçante peuvent faire bondir les lignes de façon violente et mener à des pannes. Dans certains cas, des fils sont même tombés par terre.

Hydro T.-N.-L. priorise les travaux les plus isolés

Si les travaux prévus doivent durer quatre ans, Hydro T.-N.-L. promet de réparer en premier les ridoirs dans les zones les plus éloignées et les plus à risque afin de réduire la durée des pannes . Les pylônes les plus isolés du LIL se situent à près de 100 km de l’autoroute la plus proche.

En décembre dernier, trois ridoirs brisés ont été découverts dans des secteurs isolés de la Grande péninsule du Nord, à Terre-Neuve, et du sud du Labrador. Dans chaque cas, les réparations ont pris au moins 10 jours.

Dans un cas, Hydro T.-N.-L. a dû déblayer 72 km de routes d’accès avant même de commencer les travaux.

Ouvrir en mode plein écran Un des ridoirs qui a cassé sur la ligne de transmission de Muskrat Falls pendant une tempête hivernale. Photo : Radio-Canada / Terry Roberts

Les secteurs les plus isolés sont aussi ceux qui enregistrent le plus de problèmes liés au bondissement des lignes , explique la porte-parole Jill Pitcher, tout en notant que le bondissement des lignes a été observé dans le sud et le centre du Labrador, dans la Grande péninsule du Nord, ainsi que dans l’est de Terre-Neuve.

Les ridoirs brisés ont été découverts dans des zones éloignées et surélevées, et avaient été touchés par d'importantes tempêtes de verglas , ajoute-t-elle.

L'installation des 9000 dispositifs coûtera environ 16 millions de dollars, selon une estimation préliminaire fournie par Hydro T.-N.-L.

Quels impacts sur les consommateurs?

Hydro T.-N.-L. reconnaît que depuis 2020, le LIL a dû être mis en hors service à différents moments , mais elle soutient que les travaux n’ont jamais nui à l’approvisionnement en électricité des clients sur l’île.

Ouvrir en mode plein écran Le barrage hydroélectrique de Muskrat Falls, au Labrador, en janvier dernier. Photo : Danny Arsenault/CBC

Pourtant, lorsque le LIL ne fonctionne pas, la société de la Couronne doit augmenter la production à la centrale thermique de Holyrood et donc dépenser davantage en mazout. Cette vieille centrale était censée fermer lorsque le projet de Muskrat Falls est entré en service, mais elle ne peut pas parce que le LIL n’est toujours pas assez fiable.

Jill Pitcher écrit que Holyrood sera en service pendant un certain nombre d'années ce qui permet de résoudre les problèmes de démarrage et de fournir un service fiable .

Les contretemps s'enchainent

Les ridoirs défectueux ne sont pas les seuls problèmes à perturber le projet de Muskrat Falls. Radio-Canada a rapporté mercredi dernier qu’Hydro T.-N.-L. doit aussi complètement démanteler un des quatre groupes turbine-alternateur de la centrale sur le fleuve Churchill.

Selon un rapport indépendant de la firme Liberty Consulting, des pièces de l’unité de production 2 ont absorbé de l’hydrogène pour une raison inconnue. En attendant qu’Hydro T.-N.-L. découvre la façon dont l'hydrogène s'est dissous dans le métal, il est possible que le problème touche tous les quatre groupes turbine-alternateur.

Le mois dernier, Hydro T.-N.-L. a annoncé que la facture finale de Muskrat Falls avait atteint 13,5 milliards de dollars, en augmentation de 133 millions de dollars par rapport au montant initial.