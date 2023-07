Une grande partie de Terre-Neuve sous des avertissements de chaleur

Des avertissements de chaleur sont en vigueur pour une grande partie de Terre-Neuve, soit les régions de Clarenville, le centre et la côte ouest de l’île.

Selon Environnement Canada, les températures devraient atteindre entre 28 °C et 33 °C lundi. Le temps chaud devrait se poursuivre jusqu’à mercredi.

La semaine sera chaude et collante dans la majeure partie de la province , affirme le météorologue Mike Vandenberg. Il s’attend à ce que l’indice humidex atteigne environ 35 °C.

L'indice humidex pourrait atteindre 40°C dans les régions de Clarenville, le centre et l'ouest de l'île. Photo : Environnement Canada

La journée de mercredi pourrait être la plus chaude, avec un indice humidex pouvant dépasser les 40 °C, selon un autre météorologue chez Environnement Canada, Rob Carroll.

Il faut absolument prévoir des activités en plein air aux heures les plus fraîches de la journée, c'est-à-dire en début de journée ou plus tard dans la soirée. Essayez d'éviter toute activité intense au milieu de la journée, au moment le plus chaud , dit-il.

Le météorologue ajoute que des avertissements de chaleur pourraient être annoncés dans les jours à venir pour l’est de Terre-Neuve, dont la péninsule d’Avalon. Les températures pourraient frôler les 30 °C et ne pas descendre sous 20 °C pendant la nuit.

Les températures devraient se rafraîchir lundi soir dans les régions de Corner Brook et de Deer Lake.

Environnement Canada précise sur son site web qu’un avertissement de chaleur est émis lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l'épuisement dû à la chaleur.