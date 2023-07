Le CIUSSS lance les appels d’offres pour le bloc opératoire

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean lance les premiers appels d’offres pour le nouveau bloc opératoire et l’unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) de l’Hôpital de Chicoutimi.

Le projet comprend la construction d’un nouveau bloc opératoire et de l’URDM dans un bâtiment neuf. Il sera situé à proximité de l’Hôpital de Chicoutimi. Un investissement de 500 millions de dollars a été annoncé par le gouvernement provincial en mai 2022 afin d’agrandir le centre hospitalier.

L’appel d’offres a comme objectif la réalisation des travaux préparatoires comme le déplacement d’une conduite d'égout et des travaux d’excavation, pour l’aménagement d’un stationnement étagé.

La Commission municipale du Québec (CMQ) a dernièrement confirmé que le deuxième règlement de zonage adopté par la Ville pour la construction d'un stationnement à étages près de l'hôpital de Chicoutimi est conforme à son schéma d'urbanisme.

Les travaux doivent débuter à la fin de l’été. À terme, le stationnement pourra contenir plus de 600 places, à l’est du bâtiment de la chaufferie.

Ce premier appel d’offres était très attendu par nos équipes et signifie le coup d’envoi officiel de ce projet d’envergure qui permettra, à terme, de mieux répondre aux besoins croissants de notre population un environnement plus moderne et mieux adapté pour les équipes cliniques , a mentionné par voie de communiqué, le directeur de la logistique et des services techniques, Luc Tremblay,

Le nouvel aménagement servira à remplacer les espaces de stationnement éliminées par la construction du nouveau bloc opératoire et de l’URDM.

Le projet s’effectue en partenariat avec la Société québécoise des infrastructures (SQI).