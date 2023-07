Hockey mineur : des parents dénoncent le déplacement d’enfants entre Aylmer et Hull

Une récente décision de Hockey Outaouais suscite le mécontentement de certains parents de l’Association de hockey mineur d’Aylmer (AHMA). Plusieurs enfants de moins de 13 ans qui habitent dans les secteurs du Plateau ou du parc Champlain devront jouer au sein de l’Association de Hull, la saison prochaine.

C’est donc dire qu’un enfant de 12 ans qui a joué tout son hockey mineur au sein de l’ AHMA , mais qui demeure dans les secteurs visés, devra quitter ses amis et coéquipiers d’Aylmer même s’il y demeure.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs parents dénoncent cette décision et le manque de communication avec les associations, qui ont annoncé la nouvelle sur Facebook, sans envoyer ne serait-ce qu’un courriel aux parents.

Le sentiment de ne pas avoir été consulté

Sylvie Lapointe est la maman d’un petit garçon de 11 ans qui évolue dans la ligue de hockey d’Aylmer. Si elle admet comprendre cette décision visant à équilibrer les associations , elle regrette que celle-ci ait été présentée comme un fait accompli, sans possibilité de recours.

C’est simplement le sentiment de ne pas avoir consulté quand est venu le temps de prendre cette décision. [...] Là, c'est un petit garçon qui évolue dans la Ligue d'Aylmer depuis qu'il est tout petit et il joue au hockey avec ses amis. [...] Du jour au lendemain, on apprend qu’il ne pourra plus jouer avec eux, puis on va le déplacer dans un autre secteur. C’est triste.

Sylvie Lapointe est la maman d'un petit garçon de 11 ans qui évolue dans la ligue de hockey d'Aylmer.

Alors que les joueurs plus âgés pourront bénéficier d’une clause de droits acquis leur permettant de demeurer dans leur association d’origine, les jeunes évoluant dans la catégorie des moins de 13 ans (M13) et celles inférieures n’auront d’autres choix que de migrer vers Hull.

Pour Mme Lapointe, cette décision fait fi de l’attachement émotionnel que peuvent éprouver les enfants qui évoluent à Aylmer depuis leur plus jeune âge.

C'est surtout un sentiment d'appartenance que ces enfants-là ont envers leur association. Ils avaient 5 ans quand ils ont commencé à jouer, ils ont tous les vêtements brodés à l'effigie du [club].

Cette dernière souhaiterait ainsi que Hockey Outaouais ouvre le dialogue avec les parents des enfants concernés, de manière à ce qu’ils puissent faire valoir leurs points de vue.

Une fusion inévitable?

Plusieurs parents consultés par Radio-Canada soutiennent toutefois qu’une fusion des deux associations deviendra inévitable à moyen terme, en raison de la situation générale du hockey mineur à Gatineau et de la disparition prévue des arénas du secteur de Hull.

Parent de deux garçons évoluant en M15 et en M13, Danny Lepage, qui déplore également le manque de communication et de considération vis-à-vis des enfants, assure qu’il voyait venir un rebalancement des associations de hockey .

Je crois que ça faisait assez longtemps qu’ils en parlaient de l’Association de Hull. Comme dans d’autres sports, malheureusement, il y avait des diminutions d’inscriptions, puis il y a beaucoup de nouveaux quartiers, surtout dans le Plateau. Ça s’est agrandi quand même considérablement dans les dernières années , explique-t-il.

Danny Lepage souhaiterait voir fusionner les deux associations de hockey. (Photo d'archives)

M. Lepage estime qu’à long terme, une fusion des deux associations sera inévitable. Selon lui, cela permettrait d'amalgamer les arénas et ainsi faire en sorte que les gens puissent s’entraîner dans différents endroits.

Pour l’Association d’Aylmer, les arénas d’attache sont Robinson et le Stade Lafontaine qui est derrière le Costco, à Gatineau. Ça n’a pas de sens pour une très grande association d’avoir peu de temps de glace. Comparativement à l’Est, Gatineau [possède] deux grandes glaces communautaires avec [le Complexe] Branchaud-Brière, et quatre, si ce n’est pas cinq, avec [le Centre] Slush Puppie.

Ce dernier déduit qu’une réflexion doit donc être menée sur l’accessibilité à la glace et la taille des associations, alors que les Associations d’Aylmer et de Hull seraient, selon lui, quasiment équivalentes, sans toutefois bénéficier des mêmes installations.

Rééquilibrer les territoires, avant la fusion?

Invité à réagir aux préoccupations des familles concernées, Hockey Outaouais a assuré avoir pris cette décision pour équilibrer les territoires, alors que la demande d’inscriptions augmente à Aylmer et diminue à Hull.

En rééquilibrant ces deux associations, on va être capable de faire des équipes mieux équilibrées, d’aller chercher plus de bénévoles du côté de Hull et de mieux répartir les heures de glace dans les installations du côté d’Aylmer , a expliqué la directrice des communications de l'organisation, Claudine Bourgeois.

Affirmant que la décision de regrouper les catégories M7, M9, M11 et M13 des deux associations a été prise en consultation avec les présidents et les conseils d’administration respectifs, Mme Bourgeois a également mentionné que celle-ci permettra d’offrir un meilleur service pour l’ensemble des deux secteurs, en attendant une potentielle fusion.

Claudine Bourgeois, directrice des communications chez Hockey Outaouais

Si le Complexe quatre glaces, qui doit être développé du côté de l’ouest, avait pu être livré en 2024 comme prévu, ça aurait été ça le plan initial. Par contre, puisqu’il y a du retard et que le complexe va être livré en 2029, on a dû travailler avec, et la fusion, à ce moment-là, ne s’avérait pas être une option , a-t-elle détaillé.

Mme Bourgeois a toutefois confié que ladite fusion continuerait d’être envisagée dans les années à venir. C’est une option qu’on va continuer de considérer, de la meilleure façon et au besoin des deux associations et de l’ensemble des associations du territoire.

Avec les informations de Jonathan Jobin